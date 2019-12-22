الرباع القطري فارس حسونة يحرز الميدالية الذهبية ويحطم رقمه الشخصي December 22, 2019 21:25 2:12 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة ريال مدريد يختتم العام بتعادل محبط 2:12 دقيقة الرباع القطري فارس حسونة يحرز الميدالية الذهبية 2:49 دقيقة هل انتهت سنوات العسل بين عمر خريبين والهلال؟ 2:23 دقيقة إنجاز قطري في البطولة العالمية للناشئين في التنس 0:54 دقيقة آيندهوفن يقلب تأخره إلى فوز كبير على ضيفه زفوله 1:33 دقيقة مورينيو: "علينا أن نلوم أنفسنا" 3:57 دقيقة جمال الشريف يؤكد صحة قرارات تايلور في الديربي 0:37 دقيقة تعرّض روديغر لهتاف عنصري من جماهير توتنهام 3:49 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بالنقاط من أرض بيتيس 3:29 دقيقة يونايتد يسقط أمام متذيل الترتيب بخطأ لدي خيا