الذوادي يتحدث عن الإرث الكبير لاستضافة الأحداث الرياضية في دولة قطر من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 17:29 2:14 دقيقة أكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث بعد إعلان استضافة دولة قطر لدورة الألعاب الآسيوية 2030 اليوم الأربعاء، أن استضافة الأحداث الرياضية العالمية تشكل إرثاً كبيراً ومحطات هامة. تقارير إخبارية حسن الذوادي اللجنة العليا للمشاريع والإرث دورة الألعاب الآسيوية 2030 -آخر الفيديوهات 5:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للوفد القطري عقب فوز الدوحة 2:21 دقيقة جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية 2:01 دقيقة قطر مسيرة مضيئة ممتدة في عالم الرياضة والتنظيم 2:10 دقيقة برشم يعلّق على فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030 1:34 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتحدث عن أسياد 2030 0:55 دقيقة الدوحة تفوز بشرف استضافة أسياد 2030 34:10 دقيقة تعرف على الملف السعودي لاستضافة "أسياد" 2030 33:52 دقيقة الوفد القطري يقدم ملف الدوحة لاستضافة "أسياد 2030" 2:53 دقيقة مانشستر سيتي يكتفي بالتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3:56 دقيقة ريال مدريد يتخطى حاجز أتلتيك بيلباو