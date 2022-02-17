وقد أكّد الاتحاد الدولي للبادل من خلال أول سلسة من المعلومات التي من المخطط أن يتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة، إقامة ما لا يقل عن 10 بطولات جديدة خلال العام الجاري، بما في ذلك 4 جولات من الدرجة الأولى، حيث أصبح من المؤكد أن تستضيف الدوحة - قطر أوّل جولة من الدرجة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 28 من شهر مارس القادم وحتى 2 من شهر أبريل.

كما سيتم الإعلان قريباً عن التفاصيل المتعلقة بالجولات الثلاثة الأخرى من الفئة الأولى، وذلك بعد الاهتمام الكبير التي حازت به البطولة من قبل أكبر الدول الأوروبية والعالمية، التي سارعت إلى الإعراب عن رغبتها الجادة في استضافة الجولات القادمة، وذلك فور الإعلان عن الاطلاق الرسمي للبطولة الشهر الماضي. كما كشف الاتحاد الدولي للبادل عن الجوائز المالية للفائزين في جولات الدرجة الأولى، حيث تمّ تخصيص جائزة بقيمة 525،000 يورو لكل جولة منها.

وقد تم اضافة الجولات العشر الجديدة الخاصة بالطولة الرسمية لعام 2022، والتي سيحظى من خلالها اللاعبين على نقاط تصنيف فورية، الى المئة وعشرون جولة المدرجة ضمن رزنامة بطولات الاتحاد الدولي للبادل، فيما يزيد عن 40 دولة حول العالم.

وكانت الدوحة قد استضافت بطولة العالم للبادل في نوفمبر من العام الماضي، والتي حظيت بإشادة واسعة على صعيد عالمي حيث اعتبرت أكثر البطولات إبهاراً ونجاحاً في تاريخ رياضة البادل، أكان لجهة الاحترافية عالمية المستوى في التنظيم، أم لجهة البنية التحتية والمرافق المتطورة وإيلاء أهمية كبرى لرفاه اللاعبين. وعلى مدى السنوات الماضية، فرضت قطر نفسها على خارطة الرياضة العالمية كوجهة رائدة لأكبر الأحداث الرياضية، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر، سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، وبطولة العالم لألعاب القوى، والجولات السنوية لبطولتي رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس، وذلك بالإضافة إلى الحدث التاريخي المرتقب نهاية العام مع كأس العالم قطر 2022.

كما أعلن الاتحاد الدولي للبادل اليوم عن النظام الجديد لنقاط التصنيف للبطولة الرسمية الجديدة، حيث أتت على الشكل التالي: 2000 نقطة للثنائي الفائز بجولات الدرجة الأولى، و1000 نقطة لجولات الدرجة الثانية، و500 نقطة لجولات الدرجة الثالثة، لتليها نقاط الدرجات الأخرى وفق النظام التنازلي لجولة "كوبرا" التابعة للاتحاد الدولي للبادل.

ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد الدولي للبادل خلال الأيام المقبلة بالإعلان عن الشريك الدولي الرئيسي الجديد لبث المباريات في الأسواق الرئيسية حول العالم، مما سيساهم في الرفع من مستوى وحجم انتشار هذه البطولة على نطاق أوسع، وذلك تزامناً مع ترقب الإعلان عن التسمية الرسمية الجديدة للبطولة، والشعار الخاص بها، ومعلومات إضافية خاصة بالعلامة التجارية التي عمل تصميمها بعناية فائقة وبتوجيه من قبل أفضل المصممين المبدعين والاستشاريين في العالم.

كما يراعي العهد الجديد الذي تشهده رياضة البادل بقيادة الاتحاد الدولي للبادل، في مضمونه مستوى الاحترافية، والنمو العالمي لهذه الرياضة، مدعوماً بأفضل اللاعبين العالميين الممثَّلين من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك بالتوازي مع شراكة عالمية استراتيجية جديدة مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وتعد شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أحد أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة والداعم الرئيسي للعديد من المشاريع والعلامات التجارية الرائدة عالمياً ضمن قطاع الرياضة، حيث تعمل على تزويدها بالخبرة اللازمة لإدارة أعمالها وبالتالي المساهمة في نمو هذه المشاريع والعلامات التجارية على مستوى عالمي.

والجدير بالذكر، أن البطولة الجديدة للبادل هي البطولة الرسمية الوحيدة تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل، التي ستدرج ضمن التصنيفات الرسمية للاعبين من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى نيلها رعاية واسعة من قبل المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن الجهة التنظيمية، تنفرد البطولة الرسمية الجديدة التابعة للاتحاد الدولي للبادل، بانضمام ممثلين عن اللاعبين المحترفين إلى مختلف اللجان والهيئات التنظيمية، وذلك بهدف إعطائهم حق المساهمة المباشرة في تشكيل مستقبل رياضتهم.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل: " إنّ ردود الأفعال التي تلقيناها منذ الإعلان الرسمي عن البطولة الجديدة قبل أسبوعين، لهو مذهل حقاً، أكان لجهة الدول الراغبة باستضافة الحدث أم لجهة جهات البث الدولية، والرعاة الرئيسيين والشركاء التجاريين – بما في ذلك بعض العلامات التجارية الرائدة والأسماء اللامعة في عالم الرياضة. نحن سعداء بافتتاح البطولة الرسمية الجديدة في الدوحة في 28 من شهر مارس القادم، التي ستكون أعظم بطولة تشهدها رياضة البادل على الاطلاق. كما يسرّنا الكشف عن الجائزة المالية للفائزين ضمن جولات الدرجة الأولى، والنظام الجديد المعتمد لنقاط التصنيف، فنحن لم يكن يوماً لدينا هذا الأمل والتشوّق لرياضتنا، ولا النظرة الإيجابية والاحترافية التي نحملها اليوم لمستقبل لاعبينا مع هذه البطولة الجديدة".

كما صرّح مجلس إدارة رابطة اللاعبين المحترفين: " إنّ هذا الإعلان وحده كفيل بأن يعكس حجم التغيّر الجذري الذي تشهده هذه الرياضة، مع البطولة الرسمية الجديدة بإدارةٍ وتنظيمٍ من الاتحاد الدولي للبادل. إن التغيّر المبهر والطارئ على رياضة البادل، بدءاً من الجولات الرئيسية الجديدة، والجوائز المالية القياسية، وصولاً إلى نظام نقاط التصنيف الجديد الذي يتيح الفرص أمام اللاعبين من مختلف الفئات والدرجات للمشاركة بالبطولة، يفوق آمالنا وطموحاتنا حتى قبل الأشهر القليلة الماضية، ولكنها اليوم تتحوّل جميعها الى حقيقة ملموسة. لذلك نحن اليوم سعداء وفخورون بهذا التحول، فبعد طول انتظار أصبح لاعبو البادل في صميم استراتيجية نمو وتطوير هذه الرياضة عالمياً".