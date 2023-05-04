الدوحة تحتضن كونغرس الاتحاد الدولي للجودو من قبل beIN SPORTS May 4, 2023 20:09 3:56 دقيقة قبيل انطلاق بطولة العالم للجودو 2023 شهدت العاصمة القطرية الدوحة فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة. تقارير إخبارية بطولة العالم للجودو -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة فيتزر في لقاء خاص مع beIN SPORTS 3:56 دقيقة الدوحة تحتضن كونغرس الاتحاد الدولي للجودو 0:37 دقيقة كاراتسيف إلى نصف النهائي الأول له في الماسترز 0:32 دقيقة مودريتش وألابا في قائمة ريال لمواجهة أوساسونا 4:06 دقيقة بوكا جونيورز يخرج فائزاً من ميدان كولو كولو 0:33 دقيقة سان جيرمان يدين التصرفات غير المسموح بها 1:03 دقيقة تشيك: الدوري الإنكليزي تغيّر تماماً بعد وصول فينغر 1:09 دقيقة فينغر يشيد بالمستوى الذي يقدمه آرسنال هذا الموسم 0:45 دقيقة حفل التكريم السنوي للمنضمين إلى قاعة المشاهير 1:06 دقيقة هالاند في لقاء حصري مع beIN SPORTS