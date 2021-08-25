الدراج السلوفيني روغليتش يفوز بالمرحلة 11 من طواف إسبانيا من قبل beIN SPORTS August 25, 2021 22:58 0:34 دقيقة فاز حامل اللقب السلوفيني بريموج روغليتش بالمرحلة الحادية عشرة من طواف إسبانيا. تقارير إخبارية دراجات هوائية طواف إسبانيا -آخر الفيديوهات 4:49 دقيقة أرسنال يستعرض بسداسية أمام وست بروميتش 0:34 دقيقة روغليتش يفوز بالمرحلة 11 من طواف إسبانيا 2:43 دقيقة ردود فعل متباينة على خلفية قرار الأندية الإنكليزية 0:58 دقيقة الـ"كاف" يطالب باستثناء من أجل اللاعبين الأفارقة 1:46 دقيقة إنفانتينو يبعث برسالة لرئيس وزراء بريطانيا 0:40 دقيقة إشبيلية يقدم مهاجمه الجديد رافا مير 0:59 دقيقة باريس سان جيرمان رفض عرضاً من ريال مدريد 0:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يظفر بخدمات البرازيلي "كونيا" 0:29 دقيقة رونالدو يتعرّض لإصابة في تدريبات يوفنتوس 3:24 دقيقة ميلووكي باكس يمدّد عقد مدربه مايك بودنهولزر