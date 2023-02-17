نوفو لاري لمالكه نيبراس راسينغ سينديكيت ومدربه عبد الله المُلا والذي كان يمتطيه إيفان روسي تمكن من تحقيق الفوز بسهولة بعدما أنهى مسافة السباق الثامن والختامي لليوم الأول بتوقيت قدره دقيقة وسبع وأربعون ثانية وستة وثلاثون جزءا بالمئة من الثانية، متفوقا على كل من إيرنيست ألدريتش، ورومان ميلودي اللذين جاءا في المركز الثاني والثالث تباعا.

وكان الجواد تَجَمْهُر فاز بسباق الشوط الأول لفئة الخيل العربية الأصيلة انتاج محلي المبتدئة المتميزة.

الجواد تجمهُـر الذي يمتطيه ديفيد إيغان ولمالكه خليفة بن شعيل الكواري أنهى مسافة السباق البالغة ألفا وسبعمئة متر في دقيقتين وثانية واحدة وجزئين بالمئة من الثانية متفوقا على الجواد علم الكاعي لمالكه خالد الشهواني الذي حل ثانيا، فيما جاء الجواد حيزوم في المركز الثالث.

