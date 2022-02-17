الجواد "مهدي" لمالكه "أم قرن" أنهى السباق البالغة مسافته ألفي متر في دقيقتين وأربع عشرة ثانية وإحدى وخمسين جزءاً بالمئة من الثانية متفوقاً على الجوادين "البلاغ" و "سيلاين" أيضاً التابعين لأم قرنواللذين حلا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

