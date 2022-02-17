الجواد "مهدي" لمالكه "أم قرن" أنهى السباق البالغة مسافته ألفي متر في دقيقتين وأربع عشرة ثانية وإحدى وخمسين جزءاً بالمئة من الثانية متفوقاً على الجوادين "البلاغ" و "سيلاين" أيضاً التابعين لأم قرنواللذين حلا في المركزين الثاني والثالث توالياً.
الجواد "مهدي" يتوج بجائزة الزبارة للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي
الجواد "مهدي" لمالكه "أم قرن" أنهى السباق البالغة مسافته ألفي متر في دقيقتين وأربع عشرة ثانية وإحدى وخمسين جزءاً بالمئة من الثانية متفوقاً على الجوادين "البلاغ" و "سيلاين" أيضاً التابعين لأم قرنواللذين حلا في المركزين الثاني والثالث توالياً.
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