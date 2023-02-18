الجواد عابس يتوج بجائزة السيف الذهبي لأمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS February 18, 2023 17:01 0:32 دقيقة توج الجواد عابس بجائزة السيف الذهبي لأمير دولة قطر لسباقات الخيول العربية الأصيلة. تقارير إخبارية الفروسية سباق الخيول -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الجواد عابس يتوج بجائزة السيف الذهبي 5:22 دقيقة آرسنال يقتنص فوزًا ثمينًا من أستون فيلا 2:46 دقيقة الهلال يتغلب على الأهلي بعد مباراة مثيرة 3:42 دقيقة دور كبير للمركز الإعلامي للاتحاد القطري للتنس 0:41 دقيقة ناصر العطية يتوّج بلقب رالي قطر الدولي 2023 2:47 دقيقة سحب قرعة بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023 9:15 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الدحيل قبل لقاء الريان 8:47 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الشباب السعودي 12:09 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للريان قبل مواجهة الدحيل 6:11 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بناساف كارشي الأوزبكي