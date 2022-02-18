ونجح "باو ألتو" في إنهاء سباق الشوط الثامن ذو الجائزة المادية البالغة مئتي ألف دولار أمريكي والمقدرةُ مسافتُه بألفٍ وستمئة متر في دقيقة وخمسٍ وثلاثين ثانية وسبعة عشر جزءاً بالمئة من الثانية، متفوقاً على الجواد "بريترو فيت" الذي حل ثانياً.

