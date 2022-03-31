تأهل الثنائي الإسباني المصنف الأول عالمياً المكون من خوان ليبرون وأليخاندرو غالان إلى نصف نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 بفوزه على الثنائي المكون من الإسباني أرتورو كويلو والأرجنتيني فيرناندو بيلاستيغوين بمجموعتين دون رد.

