الترويج لوظائف الشباب في قطاع الرياضة أبرز محاور النقاش في اليوم الرابع September 17, 2021 12:10 0:53 دقيقة تصدّرَ المنتدى المفتوح لمنظمةِ العملِ الدّولية حول الترويجِ لوظائفِ الشبابِ في قطاع ِالرياضة، جدولَ أعمالِ اليومِ الرابع للنسخةِ الثانية من أسبوع ِ النزاهة. تقارير إخبارية النزاهة الرياضية رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة نساء بوليفيات يلعبن كرة القدم على قمة جبلية 1:31 دقيقة الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 0:42 دقيقة الغرافة يواجه الأهلي والريان أمام الوكرة 0:43 دقيقة صراع تصحيح المسار بين نيوكاسل وليدز 0:53 دقيقة الترويج لوظائف الشباب في قطاع الرياضة 1:03 دقيقة أنور الغازي يشيد بعودة كريستيانو 1:19 دقيقة لقطة اليوم .. "حين تخونك يداك لا تلم قفازاتِك" 1:13 دقيقة مورينيو: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:07 دقيقة براندن رودجرز: "نشعر بخيبة أمل" 1:25 دقيقة ستيفن جيرارد: "علينا استخلاص العبر"