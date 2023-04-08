البطولات الرمضانية وجهة مميّزة للرياضيين من قبل beIN SPORTS April 8, 2023 10:32 3:24 دقيقة أصبحت البطولات الرمضانية وجهة مميزة للرياضيين والرياضيات من أجل المنافسة على الألقاب التي لم تعد تنحصر ضمن الإطار الودّي بل إن بعض الفرق واللاعبين أصبحوا ينتظرون المشاركة في بعض البطولات الرمضانية لتميز مستواها الفني. تقارير إخبارية رياضات أخرى -آخر الفيديوهات فوز صعب لبوروسيا دورتموند على أونيون برلين دي ليخت يقود بايرن ميونيخ للفوز على فرايبورغ 0:35 دقيقة الزلزولي يقود أوساسونا للفوز على إلتشي 0:51 دقيقة بيغولا إلى المربع الذهبي في تشارلستون 4:24 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم المواجهة أمام إيفرتون 3:12 دقيقة نيوكاسل يحلّ ضيفًا ثقيلاً على برينتفورد 3:24 دقيقة موقعة منتظرة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون 3:17 دقيقة باريس سان جيرمان ينشد العودة إلى سكة الانتصارات 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وفياريال 2:39 دقيقة بايرن يواجه فرايبورغ في موقعة "ردّ الاعتبار"