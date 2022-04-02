وتعد البطولة التي ستحتضنها ملاعب رولان غاروس أوّل بطولة رئيسية يتم الإعلان عنها ضمن نطاق أوروبا، وثاني بطولة رئيسية ضمن الجولة العالمية الرسمية الجديدة تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل وستمنح البطولة الكبرى اللاعبين ألفي نقطة للمنافسة عليها ضمن نظام نقاط التصنيف بالإضافة إلى جوائز مالية استثنائية ستحطم الأرقام القياسية السابقة وستبث beIN SPORTS الحدث من داخل فرنسا.
وبهذه المناسبة، قال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية إنها لحظة استثنائية لرياضة البادل في فرنسا وأوروبا وعلى الصعيد العالمي.
وتعد البطولة التي ستحتضنها ملاعب رولان غاروس أوّل بطولة رئيسية يتم الإعلان عنها ضمن نطاق أوروبا، وثاني بطولة رئيسية ضمن الجولة العالمية الرسمية الجديدة تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل وستمنح البطولة الكبرى اللاعبين ألفي نقطة للمنافسة عليها ضمن نظام نقاط التصنيف بالإضافة إلى جوائز مالية استثنائية ستحطم الأرقام القياسية السابقة وستبث beIN SPORTS الحدث من داخل فرنسا. وبهذه المناسبة، قال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية إنها لحظة استثنائية لرياضة البادل في فرنسا وأوروبا وعلى الصعيد العالمي.