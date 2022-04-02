وتعد البطولة التي ستحتضنها ملاعب رولان غاروس أوّل بطولة رئيسية يتم الإعلان عنها ضمن نطاق أوروبا، وثاني بطولة رئيسية ضمن الجولة العالمية الرسمية الجديدة تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل وستمنح البطولة الكبرى اللاعبين ألفي نقطة للمنافسة عليها ضمن نظام نقاط التصنيف بالإضافة إلى جوائز مالية استثنائية ستحطم الأرقام القياسية السابقة وستبث beIN SPORTS الحدث من داخل فرنسا.

وبهذه المناسبة، قال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية إنها لحظة استثنائية لرياضة البادل في فرنسا وأوروبا وعلى الصعيد العالمي.



The FFT and @premierpadel will stage the first European Padel Major. The Paris Premier Padel Major will be held at the Stade Roland-Garros on 11-17 July 2022, with the world's top players! 💪



🔜🔥 More info: https://t.co/vfqW2YKrEd pic.twitter.com/mlNU10dhox — FFT (@FFTennis) April 2, 2022

وتعد البطولة التي ستحتضنها ملاعب رولان غاروس أوّل بطولة رئيسية يتم الإعلان عنها ضمن نطاق أوروبا، وثاني بطولة رئيسية ضمن الجولة العالمية الرسمية الجديدة تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل وستمنح البطولة الكبرى اللاعبين ألفي نقطة للمنافسة عليها ضمن نظام نقاط التصنيف بالإضافة إلى جوائز مالية استثنائية ستحطم الأرقام القياسية السابقة وستبث beIN SPORTS الحدث من داخل فرنسا. وبهذه المناسبة، قال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية إنها لحظة استثنائية لرياضة البادل في فرنسا وأوروبا وعلى الصعيد العالمي.