كاراباث قطع مسافة المرحلة البالغة نحو مائة وثمانية وستين كيلومتراً في أربع ِ ساعات وتسع دقائق وتسعَ عشرة ثانيةً متقدماً على الكولومبي سيرخيو إيغيتا الذي انتزع صدارة الترتيب العام، فيما كان المركزُ الثالث في المرحلة من نصيب الأسترالي كادن غروفس.