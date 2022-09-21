الإعلان عن تأسيس أول اتحاد رسمي للرياضات الإلكترونية في قطر من قبل beIN SPORTS September 21, 2022 14:04 2:26 دقيقة أعلن في الدوحة عن تأسيسِ الاتحادِ القطري للرياضات الإلكترونية بهدفِ مُواكبةِ الشعبية الكبيرة التي تَحظَى بها الألعاب الإلكترونية بين الشباب وتكوينِ كوادرَ محترفةٍ تُمثِلُ قطر في البطولات العالمية. رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة تأسيس الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية 4:28 دقيقة مغامرون اختاروا الذهاب إلى قطر بطرق فريدة من نوعها 4:13 دقيقة ملاعب مونديال قطر حديث العالم 0:49 دقيقة وكالة الأنباء القطرية تطلق خدمة جديدة 0:46 دقيقة اهتمام كبير بالجماهير من ذوي الإعاقة 0:49 دقيقة موقع إلكتروني جديد للرعاية الصحية خلال المونديال 3:25 دقيقة قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022 2:21 دقيقة المولوي يتحدّث عن تكلفة الإقامة لمشجّعي المونديال 0:34 دقيقة يان فاليري يختار تمثيل نسور قرطاج 0:36 دقيقة المنتخب السعودي يواصل برنامجه الإعدادي