وتمكن باوتيستا من احتلال المركز الأول بعد أن قطع المسافة في ثلاث وثلاثين دقيقة وأربع عشرة ثانية، وستمائة وواحد ستين جزءاً مسجلاً انتصاره الخامس هذا الموسم ، وحل دراج كواساكي جوناثان ريا في المركز الثاني، فيما آل المركز الثالث للإيطالي مايكل روبن رينالدي ، وبهذا الفوز عزز باوتيستا صدارته للترتيب العام بفارق كبير عن ريا الثاني باثنتين وعشرين نقطة.

