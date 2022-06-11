وتمكن باوتيستا من احتلال المركز الأول بعد أن قطع المسافة في ثلاث وثلاثين دقيقة وأربع عشرة ثانية، وستمائة وواحد ستين جزءاً مسجلاً انتصاره الخامس هذا الموسم ، وحل دراج كواساكي جوناثان ريا في المركز الثاني، فيما آل المركز الثالث للإيطالي مايكل روبن رينالدي ، وبهذا الفوز عزز باوتيستا صدارته للترتيب العام بفارق كبير عن ريا الثاني باثنتين وعشرين نقطة.
الإسباني ألفارو باوتيستا يفوز بالسباق الأول لجائزة إيميليا رومانيا للسوبربايك
وتمكن باوتيستا من احتلال المركز الأول بعد أن قطع المسافة في ثلاث وثلاثين دقيقة وأربع عشرة ثانية، وستمائة وواحد ستين جزءاً مسجلاً انتصاره الخامس هذا الموسم ، وحل دراج كواساكي جوناثان ريا في المركز الثاني، فيما آل المركز الثالث للإيطالي مايكل روبن رينالدي ، وبهذا الفوز عزز باوتيستا صدارته للترتيب العام بفارق كبير عن ريا الثاني باثنتين وعشرين نقطة.
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