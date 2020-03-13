الأحداث الرياضية التي تأثرت بفيروس كورونا حتى اللحظة March 13, 2020 07:00 1:11 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة جائزة البحرين الكبرى تنضم الى السباقات المؤجلة 0:24 دقيقة تأجيل سباق جائزة فيتنام الكبرى بسبب فيروس كورونا 0:29 دقيقة استقالة رئيس الدوري الأمريكي لكرة القدم 12:14 دقيقة موجز الأخبار 0:25 دقيقة إجراء احترازي لفريق ايفرتون 0:54 دقيقة إنكلترا: هادسون-أودوي يعلن تعافيه 3:54 دقيقة تعليق مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز حتى 3 أبريل 0:28 دقيقة تأجيل مباريات دوري الأبطال والـ"يوروبا ليغ" 0:46 دقيقة تعليق منافسات "ليغ 1" و"ليغ 2" حتّى إشعار آخر 0:47 دقيقة مارادونا يوجه رسالة دعم ومحبة للإيطاليين