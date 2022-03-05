اكتمال المربع الذهبي في بطولة تحدي كأس الخليج للبادل من قبل beIN SPORTS March 5, 2022 11:41 2:20 دقيقة اختتمت منافسات اليوم الثاني لبطولة تحدي كأس الخليج للبادل ببلوغ كل من قطر والكويت والإمارات والسعودية المربع الذهبي. تقارير إخبارية البادل بطولة تحدي كأس الخليج للبادل -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كونتي يقر بأنه يحتاج مزيداً من الوقت مع توتنهام 0:51 دقيقة غوارديولا يسعى لفرض أسلوب سيتي في الديربي المرتقب 3:53 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس وباريس سان جيرمان 2:37 دقيقة انطلاق بطولة العالم للمشي في سلطنة عمان 2:20 دقيقة اكتمال المربع الذهبي في بطولة تحدي كأس الخليج 1:20 دقيقة ألفاريث يتحدث عن مسيرته مع أتليتيك بيلباو 2:53 دقيقة ريال مدريد يسعى لتخطي عقبة ضيفه سوسييداد 4:03 دقيقة الأهلي والمريخ - التغطية الخاصة 4:04 دقيقة إشبيلية يتعثر بالتعادل أمام ألافيس 0:26 دقيقة بيراميدز مؤقتاً في الصدارة