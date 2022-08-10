شهد ملعب ميتروبوليتان في مدينة قونية التركية حفل افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي التي يشارك فيها نحو أربعة آلاف ومئتي رياضي ورياضية من سبع وخمسين دولة سيتنافسون على ثلاثمائة وخمس وخمسين ميدالية في عدد من الرياضات في مقدمتها كرة القدم والمصارعة والدراجات والمبارزة ورفع الأثقال.

