اختتام منافسات الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي من قبل beIN SPORTS February 10, 2023 16:15 3:40 دقيقة اختتمت منافسات النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، التي نظمتها جامعة "حمد بن خليفة"، بمشاركة أكثر من 470 طالبا، يمثلون 15 جامعة. تقارير إخبارية رياضات أخرى الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العال -آخر الفيديوهات 3:56 دقيقة الرجاء الرياضي يقسو على فيبرس 0:59 دقيقة موقعة مرتقبة بين ريال مدريد والهلال 0:49 دقيقة أرتيتا: "خسارة المباريات تجلب الفرص" 0:45 دقيقة الاتحاد البرازيلي ينفي وجود اتفاق مع أنشيلوتي 0:48 دقيقة كلوب يتحدّث عن مواجهة إيفرتون 3:48 دقيقة فوز ثمين لشباب بلوزداد على الزمالك 0:43 دقيقة وسام رزق مدرّبًا جديدًا لنادي الشمال القطري 0:46 دقيقة "فيفا" يعلن عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب 0:30 دقيقة بيرلو يساهم في إغاثة المتضرّرين من الزلزال 0:42 دقيقة فيفا يكشف عن القائمة النهائية لمرشّحي جائزة بوشكاش