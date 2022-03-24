اختتام بطولة محترفي تنس الطاولة في الدوحة من قبل beIN SPORTS March 24, 2022 20:46 2:43 دقيقة اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، بطولة محترفي تنس الطاولة بهيمنة صينية على لقبي فردي الرجال والسيدات، وسط ترقب قبل انطلاق بطولة النخبة أيضاً في قاعة لوسيل الرياضية. تقارير إخبارية رياضات أخرى تنس الطاولة -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة كوردا وكيريوس إلى الدور الثاني في ميامي 2:43 دقيقة اختتام بطولة محترفي تنس الطاولة في الدوحة 2:57 دقيقة فوز ثمين للمنتخب العراقي على نظيره الإماراتي 1:55 دقيقة حسن الذوادي يرد على انتقادات لويس فان غال 1:21 دقيقة مايكل أوين واثق من بقاء صلاح في ليفربول 4:34 دقيقة المنتخب السعودي يتعادل مع الصين 3:53 دقيقة منتخب سوريا يحقق فوزاً معنوياً على لبنان 2:01 دقيقة عمان تتغلّب على فيتنام 3:15 دقيقة كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران 3:42 دقيقة فوز اليابان يؤهلها مع السعودية إلى مونديال قطر