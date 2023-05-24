اجتماع بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة القطرية من قبل beIN SPORTS May 24, 2023 12:07 3:04 دقيقة وسط حضور إعلامي ورسمي احتضنت مدينة جنيف السويسرية اجتماعا بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة القطرية ضمن بروتوكول الشراكة الذي تم التوقيع عليه العام الماضي لمدة 3 سنوات لضمان الصحة والسلامة. تقارير إخبارية منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة القطرية -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة جولة أخيرة هامة لبوروسيا دورتموند 4:50 دقيقة المنتخب التونسي يتغلّب على نظيره العراقي 6:19 دقيقة مانشستر يونايتد يضمن تذكرة الأبطال 1:05 دقيقة روما يعدّ العدّة لمواجهة إشبيلية 3:09 دقيقة الصراع على أشدّه على صدارة ترتيب هدّافي "الليغ 1" 0:57 دقيقة نوري إلى نصف نهائي بطولة ليون المفتوحة للتنس 1:37 دقيقة لحظات رائعة في تدريبات باريس سان جيرمان 42:39 دقيقة تيباس يتحدّث عن حادثة العنصرية 1:08 دقيقة مواجهات مرتقبة في رولان غاروس 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال