أعلنت مجموعة beIN الإعلامية ومجموعة ONE القابضة عن عقد شراكة حصرية متعددة السنوات لبث بطولات ONE مباشرة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة في المنطقة.

تمثّل هذه الشراكة الجديدة انجازاً جديداً للمجموعة باعتبارها المرة الأولى التي تقوم فيها beIN ببث محتويات متنوعة من الفنون القتالية لجمهورها من المشاهدين والمشتركين، مما يؤكد على نمو الرياضة في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن القاعدة الجماهيرية المتنامية والطلب المتزايد على محتوى ONE الديناميكي.

وستبث قناة beIN SPORTS، القناة الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، فعاليات ONE الدولية التي سيرافقها تعليقات باللغتين العربية والإنجليزية في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مدار العام، ستعرض beIN SPORTS بعض برامج ONE عبر قنواتها التلفزيونية بالإضافة إلى عرض محتويات خاصة بالوسائل الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.

وبهذه المناسبة قال السيّد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة ONE، الشركة الترويجية الرائدة في نقل الفنون القتالية في جميع أنحاء آسيا، التي وحدت المشجعين والمقاتلين على حد سواء تحت راية قوية للفنون القتالية والرياضات الإلكترونية. وتعد فعاليات ONE إضافة مميزة إلى محفظتنا الرياضية الاستثنائية، إذ تعكس التزامنا المستمر ببث الرياضات المتنوعة لمشتركينا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

من جهته، قال السيد هوا فونغ تيه، رئيس مجموعة ONE القابضة: "تمثّل شراكتنا مع beIN حافزا لانتشار محتويات ONE ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسمح لنا بالوصول إلى جمهورنا والتفاعل معهم بشكل مباشر من خلال beIN، أكبر مجموعة إعلامية رياضية في المنطقة. نحن فخورون باختيار beIN الشراكة معنا لعرض محتوياتنا الفريدة عبر منصاتهم".

وتعد الموائمة الديموغرافية أحد الدوافع الرئيسية للشراكة بين الطرفين، حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتركيبة سكانية جاذبة على مستوى العالم من الجيل الألفي والجيل Z (74 % تحت سن 39)، يتمتعون بمستويات عالية من العلم والمعرفة الرقمية، التي تعكسه التركيبة الديموغرافية من متابعي ONE بنسبة 271٪ تقل أعمارهم عن 44 عاما.

نمت الفنون القتالية بشكل كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يعد هذا الإعلان الأحدث في سلسلة الشراكات التي وقعتها ONE حديثاً بما في ذلك شراكتنا مع جهاز قطر للاستثمار، والمدينة الإعلامية قطر، إذ تسعى لتصبح الجهة رائدة في الفنون القتالية والألعاب في جميع أنحاء المنطقة.

بات بإمكان مشتركي beIN SPORTS الاستمتاع ببطولة ONE عبر قناة beIN SPORTS PREMUIM 3.