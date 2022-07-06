اتفاقيات إعلامية جديدة مع جولة باريس برميير بادل من قبل beIN SPORTS July 6, 2022 16:52 2:39 دقيقة تم توقيع اتفاقيات إعلامية جديدة مع جولة باريس برميير بادل ستضمن بثها في فرنسا وإسبانيا بالإضافة لـ60 دولة حول العالم، لتتوسع بذلك رقعة البث الإعلامي لبطولات جولة البرميير بادل في تأكيد على النمو المتسارع لهذه الرياضة على كافة الأصعدة. تقارير إخبارية بادل بريميير بادل -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة اتفاقيات إعلامية جديدة مع جولة باريس برميير بادل 1:49 دقيقة انطلاق تحضيرات باريس سان جيرمان للموسم الجديد 3:30 دقيقة تحديات كبيرة تنتظر غالتييه مع باريس سان جيرمان 1:09 دقيقة إنفانتينو يشيد باستضافة قطر لكأس العالم 2:22 دقيقة بطولة أوروبا للسيدات تتأهب للانطلاق 0:33 دقيقة ديربي الوداد والرجاء بدون حضور جماهيري 1:41 دقيقة إنترناسيونال يتقدم بقوة في كوبا سود أميريكانا 0:26 دقيقة برشلونة سيواجه بوماس المكسيكي في كأس جوان غامبر 0:31 دقيقة فالنسيا يخوض أول حصة تدريبية تحت إشراف غاتوزو 1:32 دقيقة كورينثيانس يصعد إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس