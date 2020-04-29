وقدمت الحكومة التونسية مؤشرًا إيجابيًا عن إمكانية استئناف الأنشطة الرياضية انطلاقاً من 25 أيار/مايو أي بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وكانت الاتحادات الرياضية في تونس قد أوقفت نشاطاتها منتصف أذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

