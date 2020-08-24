وذكر بْارسونس أنه يجب التأكد من خلو الدورة البارالامبية تماما من كوفيد تسعة عشر، وأنهم لن يمنحوا الضوء الاخضر ما لم تتحسن معايير الحماية، مضيفا أن بعض الرياضيين البارالامبيين قد يكونون عرضة للفايروس مما يشكل خطورة عالية على حياتهم. وأشار بْارسونس لأن عدم تحسن الوضع الصحي العام سيؤدي حتما إلى إلغاء الدورة، معتبرا أن قواعد التباعد الاجتماعي الحالية وطرق الفحص ومراقبة المرضى بكورونا لن تحمي أكثر من أربعة آلاف رياضي وعشرات الآلاف من الجماهير والإعلاميين والمتطوعين.