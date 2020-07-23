إقبال متزايد في ماليزيا على رياضة "الفوت غولف" July 23, 2020 09:01 2:27 دقيقة تشهد رياضة "الفوت غولف" إقبالا متزايدا في ماليزيا، وتعد هذه الرياضة المستحدثة مزيجا بين رياضتي كرة القدم والغولف، إذ تُلعب على طريقة الغولف لكن بالأقدام بدل المضارب. تقارير إخبارية الفوت غولف -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة باخ واثق من نجاح أولمبياد طوكيو 1:45 دقيقة حملة فحوصات موسّعة للرياضيين في العراق 0:55 دقيقة ليدز يُطيح بتشارلتون 2:27 دقيقة إقبال متزايد في ماليزيا على رياضة "الفوت غولف" 0:56 دقيقة كلوب: أنا سعيد ومحظوظ وهذه الكأس خاصة! 1:24 دقيقة صلاح يتحدث عن الكأس الغالية وفرحة لاعبي ليفربول 13:50 دقيقة بعد 30 عاماً..ليفربول يرفع كأس الدوري! 4:59 دقيقة ليفربول يستعرض أمام تشيلسي في ليلة احتفاله باللقب 3:52 دقيقة تعادل إنتر يفتح الطريق أمام يوفنتوس للتتويج الخميس 0:42 دقيقة هدف ارنولد يطغى على سحر القمة بين ليفربول وتشيلسي