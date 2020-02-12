إقبال كبير على الفعاليات المتنوعة في حديقة أسباير February 12, 2020 08:23 2:46 دقيقة تعد حديقة "أسباير" من أهم المواقع التي تستضيف فعاليات اليوم الرياضي سنوياً. تقارير إخبارية اليوم الرياضي لدولة قطر أسباير -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة صدام قوي بين ليون ومرسيليا في ربع نهائي كأس فرنسا 2:12 دقيقة بعثة الترجي التونسي تصل إلى العاصمة القطرية 1:48 دقيقة هاردن ووستبروك يقسوان على سلتيكس 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:44 دقيقة رين إلى نصف نهائي كأس فرنسا 0:50 دقيقة الشكوك تحوم حول مشاركة جواو فيليكس أمام ليفربول 2:10 دقيقة جماهير الترجي تطالب فريقها بالعودة باللقب 1:32 دقيقة بعثة الزمالك تصل الدوحة لمواجهة الترجي 0:24 دقيقة يوفنتوس يمّدد عقد تشيزني 0:39 دقيقة القادسية الكويتي يعود بالفوز من ملعب الرفاع