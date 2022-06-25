إطلاق اسم "ميلود هدفي" على ملعب وهران الأولمبي الجديد من قبل beIN SPORTS June 25, 2022 09:45 3:06 دقيقة سُمي ملعب وهران الأولمبي الجديد باسم ميلود هدفي تكريماً للمدافع الجزائري التاريخي الذي فارق الحياة قبل 28 عاماً. تقارير إخبارية وهران الجزائر رياضات أخرى دورة ألعاب البحر المتوسط -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة كيروش يتحدّث عن الاتحاد المصري لكرة القدم 2:22 دقيقة الغموض يحوم حول ميركاتو ميلان 3:06 دقيقة ملعب وهران الأولمبي الجديد .. تحفة معمارية جميلة 1:01 دقيقة منتخب فرنسا للشباب يكتسح إيطاليا برباعية 2:31 دقيقة سيوستروم تحقق ذهبية سباق 50 متراً فراشة 1:27 دقيقة المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب داخل الصالات 0:39 دقيقة فرانشيسكو بانيا يسجل أسرع زمن في التجارب الحرة 0:39 دقيقة الصحافة الألمانية تنفي رغبة بايرن في ضم كريستيانو 3:05 دقيقة غلطه سراي يقدم مدربه الجديد أوكان بوروك 0:34 دقيقة إعادة انتخاب فوزي لقجع رئيساً للاتحاد المغربي