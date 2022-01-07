إطلاق أول دوري عماني لكرة القدم الشاطئية بمشاركة 14 نادياً January 7, 2022 10:20 3:05 دقيقة أطلق الاتحاد العماني لكرة القدم أولَ دوري للكرة الشاطئية بمشاركة 14 نادياً. تقارير إخبارية الكرة الشاطئية -آخر الفيديوهات 2:55 دقيقة إقبال كبير من الشباب الأردني على لعبة "المواي تاي" 3:05 دقيقة إطلاق أول دوري عماني لكرة القدم الشاطئية 2:59 دقيقة كيليان مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية 0:29 دقيقة ميلان يتجاوز عقبة روما بنجاح 0:40 دقيقة الهلال يتوّج بطلاً "للسوبر السعودي" 0:41 دقيقة تأجيل مباراة السد ونادي قطر 0:25 دقيقة إصابة دي ماريا ودراكسلر بفيروس كورونا 0:42 دقيقة نادال: "نوفاك دجوكوفيتش على علم بالظروف الراهنة" 0:30 دقيقة بعثة المنتخب السنغالي تحطّ الرحال في الكاميرون 0:29 دقيقة إصابة الدولي التونسي حنبعل المجبري بفيروس كورونا