وقال دايتون رئيس الاتحاد الدولي: "منذ عدة أسابيع مضت نفذنا سلسلة من الفعاليات المتعلقة بكرة الطاولة في الدوحة، هي الأولى عالمياً على مستوى هذه الرياضة فضلاً عن التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. كانت إجمالا أربع فعاليات جرت على مدار 23 يوماً، وعلى الأرجح ستكون هي كل الفعاليات التي نتمكن من القيام بها قبل الأولمبياد".

وأضاف: " كنت أعمل هنا بجد جنبا إلى جنب مع السيد خليل المهندي نائب رئيس الاتحاد الدولي، والآن نحن مستعدون للمستقبل من أجل القيام بالمزيد من الفعاليات الدولية".

من جهته قال خليل المهندي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد القطري لكرة الطاولة: "إن ما يقارب 70 دولة و750 مشاركاً حضروا إلى قطر ومكثوا لمدة شهر من دون تسجيل أي حالة لفيروس كورونا لأننا طبقنا جميع حذافير الحجر الصحي ويسعدنا في الاتحاد القطري وفي الاتحاد الدولي أن نحتفل مع أسبيتار في هذا اليوم الرياضي، يوم كرة الطاولة العالمي".

