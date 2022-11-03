منح الثنائي الأندلسي فرانثيسكو نافارو وخيرونيمو غونثاليث النقطة الأولى لإسبانيا بعد فوزهما بالمباراة الأولى بمجموعتين دون رد، قبل أن يؤمن الثنائي أليخاندرو غالان وميغيل يانغواس تأهل إسبانيا إلى الدور قبل النهائي بانتصار ثان بمجموعتين دون مقابل.
إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة العالم للبادل
منح الثنائي الأندلسي فرانثيسكو نافارو وخيرونيمو غونثاليث النقطة الأولى لإسبانيا بعد فوزهما بالمباراة الأولى بمجموعتين دون رد، قبل أن يؤمن الثنائي أليخاندرو غالان وميغيل يانغواس تأهل إسبانيا إلى الدور قبل النهائي بانتصار ثان بمجموعتين دون مقابل.
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