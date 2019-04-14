أحرز الاميركي تايغر وودز الأحد، في سن الـ 43، ماسترز أوغوستا للغولف واللقب الـ 15 في الغراند سلام بعد 11 عاما من الانتظار، وتلقى التهاني خصوصا من الرئيس الحالي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما.

ولم يفز وود بأي دورة كبرى منذ تتويجه في بطولة الولايات المفتوحة عام 2008.

وبات وودز على بعد ثلاثة ألقاب في الغراند سلام من الرقم القياسي لمواطنه الأسطورة جاك نيكلاوس، وجمع حتى الآن 81 لقبا في الغولف الاحترافي فأصبح على بعد لقب واحد من مواطنه الآخر سام سنيد.

وتقدم "النمر" وودز بمجموع 275 (-13) بفارق ضربة واحدة على مواطنيه داستن جونسون، كساندر شوفيلي وبروكس كويبكا الذين حلوا في المركز الثاني مع 276 (-12).

وكتب ترامب الذي لعب الغولف مع وودز هذا العام، عبر تويتر "تهاني الى تايغر وودز، انه حقا بطل كبير. يا لها من عودة رائعة لعبقري حقا".

بدوره، غرد أوباما قائلا "أن تعود وتحرز الماسترز بعد محطات من الصعود والهبوط فهذا رمز للمهارة والشجاعة والتصميم".

وفي الدور الرابع الغني بالتقلبات والذي شهد خروج الإيطالي فرانشيسكو موليناري، حقق وودز عودة من النادر حدوثها في تاريخ الغولف وحتى في الرياضة عموما.

مرتديا قميصه الأحمر التقليدي، عبر وودز، كما في مرات نادرة في مسيرته، عن فرحته العارمة أمام طفليه وأمه وصديقته.

وقبل 16 شهرا، كان الاعتقاد السائد بأن رياضة الغولف خسرت واحدا من أبطالها الكبار، بعد خضوع وودز لأربع عمليات في الظهر بين عامي 2014 و2017.

وفي 2018، عاد وودز بقوة الى الواجهة بحلوله سادسا في بطولة بريطانيا المفتوحة، وثانيا في البطولة الاميركية للمحترفين، بفوزه بدور البطولة محققا أول نجاح له فيها منذ خمس سنوات.

وأحرز وودز الماسترز للمرة الخامسة في مسيرته بعد 22 عاما من نجاحه الأول في اوغوستا بولاية جورجيا الأميركية.

وعبرت نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس الفائزة بلقب 23 بطولة كبرى في الغراند سلام، انها "تنحني أمام تايغر وودز، انه قامة لا مثيل لها".

وشارك اسطورة كرة السلة السابق ماجيك جونسون بالتهاني، وقال عبر تويتر "زئير النمر عائد".