في المقابل اكتفت المصارعة الجزائرية للجودو أمينة بلقاضي بالميدالية البرونزية لوزن أقل من ثلاثة وستين كيلوغرامًا بعد تجاوزها عقبة الإيطالية نيكول ديسانتو بالعلامة الكاملة.

