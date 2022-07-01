في المقابل اكتفت المصارعة الجزائرية للجودو أمينة بلقاضي بالميدالية البرونزية لوزن أقل من ثلاثة وستين كيلوغرامًا بعد تجاوزها عقبة الإيطالية نيكول ديسانتو بالعلامة الكاملة.
ألعاب البحر الأبيض المتوسط - وهران 2022: ذهبية جديدة من نصيب الجزائر
في المقابل اكتفت المصارعة الجزائرية للجودو أمينة بلقاضي بالميدالية البرونزية لوزن أقل من ثلاثة وستين كيلوغرامًا بعد تجاوزها عقبة الإيطالية نيكول ديسانتو بالعلامة الكاملة.
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