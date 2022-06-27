الذهب كان من نصيب سيليا ويكان في وزن تحت خمسين كيلوغراما، ولويزة بوريش في وزن تحت خمسة وخمسين كيلوغراما، وشيماء ميدي في وزن تحت واحد وستين كيلوغراما، وأسامة زايد في وزن تحت خمسة وسبعين كيلوغراما في حين نال علاء سالمي الميدالية الفضية في وزن تحت ستين كيلوغراما.

وبفضل رياضة الكاراتيه أيضا حققت مصر خمس ميداليات، ثلاث فضيات وبرونزيتان، كما نالت تونس ميدالية فضية، فيما حققت المغرب ميدالية برونزية، وإليكم جدول الترتيب الخاص باليوم الأول.

وفي مسابقة كرة القدم للرجال فاز منتخب الجزائر تحت ثمانية عشر عاماً على نظيره الإسباني بهدف دون رد لحساب المجموعة الأولى.

وفي مباراة أخرى عن المجموعة ذاتها خسر منتخب المغرب تحت ثمانية عشر عاماً على يد نظيره الفرنسي بهدف من ركلة جزاء أحرزه الفرنسي من أصول مغربية أمين مسوسا.