وتصدر نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش قائمة أفضلِ الرياضيين إلى جانب سائقِ الفورملا 1 الهولندي ماكس فيرشتابن المتوج بلقب العالم للمرة الأولى في مسيرته فضلاً عن نجم كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الحاصلِ مؤخراً على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

أما لدى أفضل الرياضيات فجاءت نجمة التنس الأسترالية المتوجة بلقب بطولة استراليا للتو (آشلي بارتي) في مقدمة المرشحات.

وفي فئة الفرق الجماعية شهدت القائمةُ وجودَ منتخبين لكرة القدم، وهما إيطاليا بعد فوزها بلقب بطولة أمم أوروبا وكذلك الأرجنتين المتوجة بلقب كوبا أميركا فضلاً عن فريق ميلوواكي باكس المتوج بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة للمرة الأولى منذ خمسين عاماً.