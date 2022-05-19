أفضل لاعبي العالم سيتنافسون في أسباير على لقب نسخة 2022 من قبل beIN SPORTS May 19, 2022 18:44 0:41 دقيقة أُعلن في الدوحة عن مشاركة ستة عشر فريقاً في بطولة EA SPORTS فيفا اثنان وعشرون المقررةِ في قطر نهاية الشهر الجاري. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة ديشان يعلن قائمة المنتخب الفرنسي 0:25 دقيقة عادل السليمي مدربًا جديدًا للنادي الإفريقي 0:50 دقيقة نهضة بركان يحطّ الرحال في نيجيريا 0:41 دقيقة 16 فريقاً في بطولة EA SPORTS بالدوحة 0:59 دقيقة أوبيلكا يواجه رود في نصف نهائي بطولة جنيف 4:26 دقيقة كولون يتأهل إلى دور الستة عشر من كوبا ليبرتادوريس 1:20 دقيقة احتفالات صاخبة في فرانكفورت 1:12 دقيقة كونتي يؤكد أحقية توتنهام بالمركز الرابع 0:46 دقيقة أرتيتا لم يفقد الأمل بالحصول على المركز الرابع 10:15 دقيقة بيريرا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون استثنائية