أجواء مميزة في نصف ماراثون مدينة صور اللبنانية من قبل beIN SPORTS June 19, 2022 22:06 3:45 دقيقة توج الثنائي الأوكراني ديميترو ديدو فوديتش وزوجته أوليسيا، بسباق نصف الماراثون الذي استضافته مدينة صور اللبنانية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 4:20 دقيقة جيرونا يعود إلى دوري الأضواء 0:43 دقيقة ريال مدريد يجرّد برشلونة من لقب دوري كرة السلة 3:45 دقيقة أجواء مميزة في نصف ماراثون مدينة صور اللبنانية 0:43 دقيقة الترجي يفوز بالدربي ويستعيد الصدارة 1:47 دقيقة الأميركي دريسل يحرز لقبه الخامس عشر 0:30 دقيقة كولاروف يعتزل كرة القدم 0:40 دقيقة حفل جوائز الـ"كاف" سيقام في المغرب 0:21 دقيقة الغامدي يعبّر عن سعادته بالفوز 0:27 دقيقة الإيطالي بيريتيني يحتفظ بلقب بطولة كوينز 0:41 دقيقة هوركاش يتفوق على مدفيديف ويتوج بلقب دورة هاله