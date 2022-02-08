آراء بعض المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي من قبل beIN SPORTS February 8, 2022 13:39 2:23 دقيقة تعرّف على آراء بعض المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر التي تستقطب شرائح عدّة من مختلف الأعمار والجنسيات بكورنيش الدوحة. تقارير إخبارية رياضات أخرى اليوم الرياضي -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة فعاليات اليوم الرياضي من حديقة أسباير واستاد البيت 3:11 دقيقة مؤسسة قطر تحتفي باليوم الرياضي 2:23 دقيقة آراء بعض المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي 2:15 دقيقة إقبال كبير على فعاليات اليوم الرياضي في أسباير زون 0:21 دقيقة أمير دولة قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي 0:46 دقيقة لامبارد غير مهتم بشؤون اللاعبين خارج الملعب 2:54 دقيقة يونايتد يسعى لاستعادة توازنه من بوابة الدوري 2:45 دقيقة الأهلي ينشد العبور إلى نهائي كأس العالم للأندية 24:30 دقيقة جيريمي نجيتاب في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:33 دقيقة ماييه يمنح فرنسا ذهبية البياثلون 20 كيلومتراً فردي