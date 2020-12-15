آخر الأخبار قبل التصويت بشأن استضافة "آسياد 2030" من قبل beIN SPORTS December 15, 2020 19:58 4:28 دقيقة تعرّف على آخر الأخبار الواردة من سلطنة عمان قبل عملية التصويت بشأن استضافة "آسياد 2030". مقابلات تقارير إخبارية رياضات أخرى آسياد 2030 قطر -آخر الفيديوهات 4:28 دقيقة آخر الأخبار قبل التصويت بشأن استضافة "آسياد 2030" 5:17 دقيقة نقاط قوة ملف قطر لاستضافة آسياد 2030 0:24 دقيقة هولاند يعلق على رحيل فافر 1:32 دقيقة كلوب ينعي أوييه ويؤكد أن أحداً في ليفربول لن ينساه 4:01 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 0:38 دقيقة كورونا يمنع جماهير لندن من حضور مباريات البريمرليغ 1:15 دقيقة الجابر: إرث أسياد 2006 يؤهل الدوحة لاحتضان المزيد 0:54 دقيقة برشم: قطر تمتلك خبرات كافية في تنظيم البطولات 0:46 دقيقة تشيلسي يتطلع لاعتلاء الصدارة 2:23 دقيقة الأرجنتينيون يتفنون بتكريم الراحل مارادونا