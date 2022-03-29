آخر أخبار بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 من قبل beIN SPORTS March 29, 2022 15:07 4:55 دقيقة تعرّف على آخر أخبار اليوم الثاني من منافسات بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022. تقارير إخبارية رياضات أخرى بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة دي نينو ونافارو يبلغان ثمن النهائي 1:12 دقيقة شفيونتيك تسير بثبات في بطولة ميامي المفتوحة للتنس 1:20 دقيقة تسيتسيباس يبلغ الدور الرابع في بطولة ميامي 0:38 دقيقة رويث وستوباتشوك إلى ثمن النهائي 3:24 دقيقة لبنان يفقد أمله ببطاقة الملحق بعد الخسارة من إيران 4:55 دقيقة آخر أخبار بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2022 3:33 دقيقة اليابان تنهي التصفيات بالتعادل مع فيتنام 1:42 دقيقة تخصيص مليون يورو للأوكرانيين المتضررين من الحرب 1:24 دقيقة انطلاق فعاليات بطولة كأس المؤثرين الدوليين 0:27 دقيقة تأهل سهل لمدفيديف إلى ثمن نهائي دورة ميامي