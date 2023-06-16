ONE Friday Fights 21: مونغكولكاو وجاك وسيسكان ونورماتوف يفوزن بالضربة القاضية

في حال فاتك العرض، إليك ما حدث في أشهر حلبات الرياضات القتالية في بانكوك.

كونغسوك فيرتكس يفوز على بايدانغ

في صراع الحدث الرئيسي، قدم النجمين التايلانديين المذهلين كونغسوك فيرتكس على بايدانغ كياتسونغريت عرضا مميزاً.

هاجم المقاتلان عن فئة وزن الذبابة بعضهما لمدة تسع دقائق وسط تصفيق وصراخ حماسي من المشجعين.

في النهاية، كانت دقة وحدة ضربات كونغسوك هي التي أكسبته القرار بالإجماع. ونتيجة لذلك، رفع بطل العالم السابق في المواي تاي في ملعب لومبيني للملاكمة وأفضل مقاتل العام الماضي سجله الاحترافي إلى 60-15.

مونغكولكاو يطيح بسونراك بالضربة القاضية

في الحدث الرئيسي المشترك، عوّض مونغكولكاو سور.سوماي هزيمته أمام بيتشموانغسري تديد في ONE Friday Fights 4 بانتصار مذهل على سونراك فيرتكس.

رغم سقوطه في بداية نزال المواي تاي لوزن الذبابة، نتيجة تلقيه للكمة عنيفة، انتفض مونغكولكاو في الجولة الثالثة بمجموعة من الضربات المنوعة حيث مهد هجومه على خصمه بلكمة يمينية ثم انهال عليه بضربات الركبة المدمرة منهياً المعركة عند الدقيقة 1:40.

بهذا الانتصار المدوّي، انتقل مونغكولكاو بسجله إلى 151-39.

جاك يوقف ماردانغليك بضربة قاضية في الجولة الأولى

في أوّل إطلالة له ببطولة "ون"، حقّق جاك أبيشات مواي تاي فوزا حاسماً على ماردانغليك ناكاتاوان في صراع مواي تاي عن فئة وزن غير مقيّد 64.4 كغ.

احتاج ممثل نادي Sit Jack Muaythai لأكثر من ثلاث دقائق من الجولة الإفتتاحية كي يطلق هوك يميني نحو ذقن خصمه المكشوف ويطرحه أرضاً.

خضع ماردانغليك للعدّ وعاد للقتال لكن هجوم جاك الكاسح ولكمته اليمينية العنيفة أنهت المعركة عند 1:22 ليرفع الوافد الجديد رصيد القتالي الإحترافي إلى 61-20.

سيكسان يبهر الجماهير ويهزم دوكمايبا بضربة قاضية

أظهر الوافد الجديد سيكسان فيرتكس لجماهير ملعب لومبيني الشهير مدى خطورته عندما التقى بدوكمايبا بك ساينشاي في صراع مواي تاي بوزن الذبابة.

هاجم سيكسان خصمه بضرواة موجها له مجموعة من اللكمات المدوية ليسقط أرضاً. بعد عدّ الحكم عاد بدوكمايبا لكنه لم يصمد لثوانٍ أمام عاصفة سيسكان لينهار مجددا عند 2:50 من الجولة الأولى.

بالضربة القاضية، حقق سيكسان فوزه الأول في أول ظهور له تحت راية "ون".

باتاكبيت يهزم يودكومارن بقرار الإجماع

خاض يودكومارن ماكسجاندي وباتاكبيت ف.ك كهاوي معركة حماسية في المواي تاي عن فئة الوزن غير المقيّد (55.3 كغ). وبعد ثلاث جولات، غادر باتاكبيت الحلبة منتصراً بقرار الإجماع.

أدى الضغط الحاد الذي مارسه باتاكبيت بركلات الجسد وضربات الركبة ليحصل في النهاية على فوز مستحق بقرار الإجماع حسّن به سجلّه إلى 45-15.

يودفوبا ويمانير ينتزع فوزا صعبا أمام عنتر قاسم

على غير العادة، واجه النجم التايلاندي يودفوبا ويمانير صعوبة في طريقه للفوز الرابع على التوالي في ONE Friday Fights.

منذ البداية كاد التايلاندي، البالغ من العمر 19 عاماً، أن ينهي نزال المواي تاي لوزن الديك بلكمة قوية أسقطت الفرنسي عنتر قاسم.

في الجولة الثانية واصل التايلاندي الضغط باحثاً عن ضربة قاضية ثالثة له في بطولة "ون" لكن الوافد الجديد عنتر هاجم ببعض اللكمات السامة التي خلفت ضرراً في عين يودفوبا اليمنى.

أظهر الفرنسي شراسة أكثر في الجولة الثالثة الأخيرة ورمى بلكمة عنيفة تذبذب على إثرها يودفوبا الذي حصل في النهاية على قرار منقسم صعب.

بهذا الفوز، حافظ النجم التايلاندي على سجله نظيفا 4-0 في "ون" ورفع رصيده الإحترافي إلى 64-9-1.

إلياس غزالي يهزم بيغدلي بإجماع الحكام

كسب الماليزي الأمريكي إلياس غزالي معركة المواي تاي لوزن الذبابة بقرار الإجماع أمام الإيراني جواد بيغديلي.

المهاجمان عملا طيلة الجولات الثلاث التنافسية لكن في النهاية كانت لكمات غزالي اللاذعة وركلاته العالية الدقيقة أثقل في عيون الحكام الثلاثة ليمنحوه الفوز.

أصبح سجل المقاتل الشاب 20 عاما 2-1 في بطولة "ون".

بقرار منقسم، دابدام يفوز على خافيير غونزاليز

في معركة مواي تاي لوزن غير مقيّد 57.1 كغ، حاز دابدام على فوز صعب ضد الإسباني خافيير غونزاليز.

المقاتلان قدما على نحو متساو مستوى قتاليا رائعا. تبادلا اللكمات والضربات دون خوف أو تراجع للخلف طيلة الجولات الثلاث المثيرة.

عند نهاية النزال، كان القرار صعباً على الحكام، حيث منح حكمين الفوز بقرار منقسم للوافد الجديد دابدام الذي رفع سجله إلى 61-15.

تونغسيام يتغلب بقرار الإجماع على شو أوغاوا

خاض كل من التايلاندي تونغسيام كياتسونغريت والياباني شو أوغاوا نزالاً من ثلاث جولات حماسية، حاز فيها تونغسيام على فوز بقرار الحكام.

كان أداء كلا المقاتلين جيداً طيلة المعركة لكن ضربات بطل ملعب لومبيني للملاكمة البالغ من العمر 21 عاما أحدث الفارق في النهاية ومنحته فوزا مهما في ظهوره الأول ببطولة "ون" وحسّن به سجل الإجمالي 91-27.

أديليت نورماتوف ينهي ليوناردو كاسوتي

خرج أديليت نورماتوف فائزا في أول نزال له في بطولة "ون" بتغلبه بالضربة القاضية التقنية على البرازيلي ليوناردو كاسوتي.

في المعركة الثانية بقواعد فنون القتال المختلطة لوزن الريشة، كانت الأفضلية المطلقة للمقاتل القرغيزي الشاب، 25 عاماً، الذي أظهر أداء رائعا طيلة دقائق المعركة التي انتهت في الجولة الثالثة بحركة "غراوند أند باوند" عند 0:39.

رفع هذا الفوز رصيد نورماتوف القتالي إلى 12-4، بينما تعرض كاسوتي للهزيمة جديدة في مشاركته الثانية ببطولة "ون".

دوشييف يهزم ماغوميدوف بالضربة القاضية التقنية

في النزال الإفتتاحي بقواعد الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة، فاز القرغيزي يريسكيلدي دوشييف غير المهزوم على الأوزبكي ماغوميد ماغوميدوف.

في ظهوره الأول ببطولة "ون"، أظهر دوشييف مهاراته الأرضية في المصارعة ليسطر على الجولتين الأولى والثانية. في الدقائق الخمس الأخيرة استمر القرغيزي (21 عاما) في الوضعية العليا قبل أن ينهي خصمه بحركة "غراوند أند باوند" في الدقيقة 3:57.

هذا الفوز بالضربة القاضية التقنية، رفع سجل دوشييف غير المهزوم إلى 7-0.

