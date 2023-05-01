ONE Friday Fights 14: معارك عنيفة وانتصارات مثيرة

12 معركة بين نجوم صاعدين وأبطال مخضرمين في المواي تاي وفنون القتال المختلطة، شهدت صراعات ملتهبة وعنيفة وضربتان قاضيتان منها واحدة في الحدث الرئيسي.

في التالي أبرز نتائج ولقطات عرض ONE Friday Fights 14.

تور لاكسونغ ينهي المخضرم شورفا بالضربة القاضية

في الحدث الرئيسي، أنهى التايلاندي غينغسانغليك تور لاكسونغ مواطنه شورفا تور سانغتينوي بضربة قاضية مذهلة.

احتاج المقاتل الشاب 22 عاما لـ 13 ثانية فقط من بداية الجولة الثانية ليطرح خصمه المخضرم على الأرض بركلة يسارية علوية مدمرة على الوجه.

خضع شورفا، 29 عاما، للعد من قبل الحكم لكنه لم يتمكن من استجماع قواه ليفوز غينغسانغليك بالنزال رافعا رصيد الإجمالي إلى 41-9.

بعد أن فاز عليه في عرض 6 ONE Friday Fights، عاد المقاتل الشاب خونسوكليك أوفابومديكسين، 17 عاما، ليتفوق على كوكو سور سوماي في مواجهة ثانية على التوالي.

في معركة المواي تاي عن فئة وزن الذرّة، أثبت أوفابومديكسين أنه الأقوى بفضل لكماته المباشرة التي أفقدت توازن منافسه وأكسبته الفوز الثاني في "ون" والـ 73 في مسيرته.

في معركة مجنونة في المواي تاي عن فئة وزن القشة، حقق كونغشاي شانايدونموانغ فوزا صعبا على الإسباني خافيير غونزاليز.

المقاتلان أبهرا الحضور بمستواهما المميز حيث تبادلا الضربات والركلات المتنوعة من بداية المعركة وحتى جرس النهاية.

المستوى المتقارب بين الرجلين وضع الحكام الثلاثة في موقف محير قبل أن يمنح اثنين منهم النصر للتايلاندي بقرار الأغلبية.

ضربة قاضية لسيكسان أمام كلانسي

حسم سيكسان أور.كوانموانغ نزال المواي تاي لوزن غير مقيد (64.4 كغ) لمصلحته بفوزه على الأيرلندي شون كلانسي بضربة قاضية تقنية.

سيطر المقاتل التايلاندي المتمرس على منافسه في الجولتين الأولى والثانية موجّهاً لكمات وضربات قوية تتسبب في جرح عميق في الرأس استدعى تدخل الحكم لايقاف المعركة عند 2:22 من الجولة الثانية.

بفوزه الثالث على التوالي رفع سيكسان بطل العالم في المواي تاي 4 مرات رصيده الإجمالي إلى 194-74.

انتصر ساينفون سور سوماي على منافسه يودكومباتاك سينبيموايتاي بقرار الإجماع في وزن غير مُقيّد (66.6 كغ).

هيمن ساينفون على أغلب فترات الجولة الأولى والثانية. سدد في الجولتين الأولى والثانية ركبة صاعدة ثم ضربة مرفق عنيفة أفقد بهما توازن منافسه.

الجولة الأخيرة شهدت قتالا بلاهوادة بين الرجلين، مستخدمين ضربات المرفقين المؤلمة على الوجه والرأس. لكن في الأخير آلت الكلمة لساينفون الذي رفع سجله الإجمالي إلى 56-10.

بعد ثلاث جولات دموية، رفعت يد شاتبيشيت سورسورتويبادرو عاليا اعلانا بفوزه الصعب على ساغاينغارم جيتموانيون.

من بداية نزالهما في وزن (51.2 كغ)، هاجم المقاتلان بشراسة وتبادلا الضربات العنيفة التي تسببت لهما في جروح دامية على مستوى الوجه.

في النهاية، حصل سورسورتويبادرو على قرار إجماع الحكام الثلاث ليفتتح به عداد الانتصارات في "ون".

في معركة أخرى، تغلب نومسورين شور كيتوينا بالاجماع على يودسيلا شور هاباياك في وزن (53.5 كغ).

انتصار مثير للإيراني فاريا أمينيبور

بشجاعة وروح عالية، حسم فاريا أمينيبور معركته المشتعلة مع فيراري فيرتيكس في وزن مقيد (53.9 كغ) بقرار الإجماع.

دون مقدمات، بدأ الرجلين في الهجوم. اعتمد التايلاندي على ضربات المرفق والركلات العلوية التي أصابت إحداها رقبة الإيراني، لكن الأخير رد بلكمة يسارية قوية كادت أن تنهي المعركة.

القتال الدموي استمر بين الرجلين لثلاث جولات ليحرز الايراني، 23 عاما، فوزا مثيرا رفع به رصيده القتالي في "ون" إلى 2-0 في حين سقط فيرتكس في فخ الهزيمة للمرة الثانية على التوالي.

خسارة أولى للإيراني محمد صاديقي

بعد فوزين متتاليين، تعرض الإيراني محمد صديقي لخسارته الأولى على يد التايلاندي شالارم بارانتشاي.

طيلة معركة المواي تاي لوزن غير مقيد (61.6 كغ)، كان شالارم ندا صعبا، ومهاجما شجاعا أمام الإيراني الذي لم يكن حاسما مثلما كان عليه في نزاليه السابقين وأخفق أيضا في تفادي ضربات منافسه المؤثرة.

في الأخير حصل التايلاندي على قرار الإجماع ليبدأ مشواره في بطولة "ون" بطريقة مثالية.

بريرلي تتفوق على فرانشيسكا فيرا

فازت ليزا بريرلي على فرانشيسكا فيرا في نزال مواي تاي عن فئة وزن غير مقيد (50.8 كغ).

البريطانية المخضرمة،32 عاما، تمسكت بحظوظها في الفوز بفضل شجاعتها ولكماتها المباشرة نحو وجه وجسد التشيلية الشابة.

هذا الانتصار الصعب هو الثاني لبريرلي على التوالي بينما تعرضت فرانشيسكا للهزيمة الأولى.

بانغويغي يحافظ على سجله نظيفا

في مواجهة وحيدة بقواعد الفنون القتالية المختلطة، حقق ديف بانغويغي فوزه الثالث على التوالي على حساب البرازيلي ماركوس باولو أمارال عن فئة وزن القشة.

منذ قرع جرس البداية، تقدم الوافد الجديد أمارال إلى الأمام وقام بتوجيه ركلات على الجسد خصمه الفلبيني الذي اعتمد أغلب الوقت على اسقاط خصمه ومحاولة السيطرة عليه.

في النهاية حصل بانغويغي 27 عاما، على قرار بالاجماع مدد به سلسلة انتصاراته 3-0.

جليل بارنز يفوز على دورايمون

استهل جليل بارنز مشواره في "ون" بفوز صعب على التايلاندي المخضرم دورايمون في المباراة الافتتاحية للعرض.

شهدت الجولات الثلاث تبادل حماسي بين الرجلين مع أفضلية لجليل البالغ من العمر 25 عاما، والذي كانت ضرباته أكثر تأثيرا على قرار الحكام الثلاث الذين منحوه الفوز بقرار الإجماع.