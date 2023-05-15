8 ضربات قاضية مذهلة في عرض 16ONE Friday Fights

في ملعب "لومبيني" للملاكمة استمتع جمهور بطولة "ون" بـ 8 ضربات قاضية وإخضاع مذهل في الفنون القتالية المختلطة والكيك بوكسينغ والمواي تاي.

إليكم جميع نتائج وأبرز لقطات الـ 12 نزالا في عرض 16ONE Friday Fights .

كونغثوراني سور سوماي ينتزع فوزا بالأغلبية

في الحدث الرئيسي، انتهت معركة مواي تاي عن فئة وزن غير مقيّد 59.8 كغ بين النجمين التايلانديين كونغثوراني سور سوماي و إي تي تديد بفوز الأوّل بقرار الأغلبية.

وسط صخب جماهيري كبير في ملعب لومبيني، هاجم الرجلان بعضهما البعض دون هوادة وتبادلا مختلف أنواع الضربات المسموح بها في فن الأطراف الثمانية. بعد ثلاث جولات قتالية متقاربة المستوى، حصل كونغثوراني على قرار الأغلبية ليفوز بالمعركة ويحسن سجله 2-1.

يودونغجاي يهزم دينتونغتونغ

أحرز يودونغجاي سورجورمونتري انتصاراً مستحقا دينتونغتونغ سينغا ماوين.

بعد ثلاث جولات نارية في المواي تاي لوزن الذبابة، حصل يودونغجاي، 18 عاما، على قرار إجماع ليفوز بنزاله الأول في بطولة "ون" بينما تعرض ممثل فريق سينغا ماوين لهزيمته الأولى 1-1.

بيتجيجا تسحق بيلوتي وتحصل على عقد ضخم مع "ون"

في معركة وحيدة للسيدات، حققت بيتجيجا أور ميخون انتصارا جديدا في بطولة "ون" بتغلبها على الفرنسية إيناس بيلوتي في نزالهما في المواي تاي عن فئة وزن الذرة.

كانت الموهبة التايلاندية الأقوى في النزال دون منازع حيث هاجمت دون هوادة خصمتها الفرنسية التي انهارت عند علامة 2:50 في الجولة الأولى.

بعد انتصارها بالضربة القاضية، حصلت المقاتلة البالغة من العمر 21 عاما، على عقد ضخم بقيمة 100 ألف دولار من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "ون" شاتري سيتيودتونغ.

سونراك سيت بورجور يتعرض لهزيمة ثانية على التوالي

تعرض سونراك سيت بورجور لخسارته الثانية تواليا في سلسلة عروض ONE Friday Fights ضد بارويهاتنوي تي بي إم جيم في نزال المواي تاي لوزن مقيّد 61.6 كغ.

في سجال ناري من البداية وحتى النهاية، انتزع بارويهاتنوي قرار اجماع الحكام الثلاثة محققا فوزا مستحقا في ظهوره الأول تحت راية "ون".

ساموراي سيوبال يسجل أسرع ضربة قاضية في العرض

حسم ساموراي سيوبال مواجهته مع بتكونتونغ يايتشيسيفود في المواي تاي عن فئة وزن غير مقيّد 62.1 كغ.

لم يضيع الشاب ساموراي الكثير من الوقت ليرسل بتكونتونغ إلى السجاد بلكمة مدمرة بيمناه عند 1:34 من الجولة الأولى.

بهذا الفوز السريع والمذهل أعلن التايلاندي الشاب، 18 عاما عن نفسه كمنافس قوي في ظهوره الأوّل على المسرح العالمي.

سليمان لوكسوان يسحق بيتاكي سور ثيبارات

حقق سليمان لوكسوان فوزا مبهرا في نزاله بقواعد مواي تاي لوزن الذبابة أمام بيتاكي سور ثيبارات.

كادت عدوانية البورمي أن تحسم النزال في اللحظات الأخيرة من الجولة الأولى بعد تسديده للكمة يمينية قوية زعزعت خصمه التايلاندي لكن جرس النهاية أنقذ الموقف.

في الجولة الثانية كثّف سليمان من هجماته العنيفة ضد منافس خائر وعاجز عن الردّ ليتدخل الحكم ويوقف المواجهة عند 0:20.

انتصار سليمان،19 عاما، بالضربة القاضية التقنية، رفع به سجله النظيف إلى 2-0.

النجم الصاعد يودفوبا ويمانير يواصل توهّجه

في كل مرة، يثبت التايلاندي الشاب يودفوبا ويمانير البالغ من العمر 19 عاما أنه مقاتل من طراز عال وسيكون له شأن كبير في بطولة "ون".

بشجاعة كبيرة، واجه ويمانير منافسه المخضرم أندري خروموف، 32 عاما في معركة المواي تاي عن فئة وزن غير مقيّد 66.6 كغ.

بعد جولة أولى متقاربة، كشّر النجم التايلاندي الصاعد عن أنيابه ووجه مجموعة لكمات مدمرة تسببت في انهيار خصمه عند 1:30 من الجولة الثانية.

الفوز بالضربة القاضية، مدّد سلسلة انتصارات يودفوبا في بطولة "ون" 3-0.

هوو شياو لونغ يفوز بضربة قاضية مذهلة

يواصل هوو شياو لونغ عرض مهاراته في ملعب لومبيني بتحقيقه للفوز الثاني على التوالي في نزال الكيك بوكسينغ لوزن القشة.

بعد الفوز على الإيراني سيد مهدي بقرار الإجماع في ONE Friday Fights 8، رحب الصيني بالوافد الجديد الكازاخستاني علي سيريق على طريقته وهزمه بالضربة القاضية.

طارد لونغ منافسه الشاب 18 عاما موجها له بعض اللكمات المباشرة، ثم أطلق ركلة يمينية تسببت في ضرر لمنافسه ليقرر الحكم فوز الصيني بالضربة القاضية في 1:04 من الجولة الأولى.

بركلاته العنيفة نومبانغنا يحسم معركته مع إرغيشوف

فاز نومبانغنا إيغلمواي تاي على خصمه علي خان إرغيشوف بالضربة القاضية التقنية في معركة المواي تاي لوزن غير مقيّد 63.5 كغ.

مذن قرع جرس البداية، تبادلا المقاتلين الضربات حيث استخدم القرغيزي الركلات العالية والدوارة بينما ركز التايلاندي على ضربات المرفق والركل المنخفض.

بمرور الوقت بدا الارهاق على إرغيشوف، فاستغله نومبانغنا ليكثف ضغطه يسدد ركلات مؤذية نحو فخذ خصمه الذي انهار ثلاث مرات مما دفع بالحكم إلى انهاء المواجهة عند علامة 2:25 في الجولة الثالثة معلنا انتصار نومبانغنا بنزاله الأول في "ون".

تيميرلان بيكمورزاييف ينهي لونغ ثانه فوك

في نزال بقواعد الكيك بوكسينغ الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة، استعاد الروسي بيكمورزاييف نغمة الفوز بتغلبه بالضربة القاضية التقنية على الصيني لونغ ثانه فوك.

أظهر تيميرلان عدوانية وشراسة كبيرتين ضد خصمه مستخدما مجموعة من اللكمات نحو رأس وجسد اثرت بشكل مباشر على الصيني.

في الجولة الثانية، استمر الروسي في الهجوم وقام بتوجيه ركلة جسدية قوية طرحت منافسه أرضا. لم يستجب ثانه فوك لعملية العد لتنتهي المباراة في 2:25.

هذا الفوز هو الأول لبيكمورزاييف الذي تعرض للخسارة بقرار الإجماع أمام ديدوانغليك تديد في عرض ONE Friday Fights 5.

خاساييف يسقط الإيراني مرداني بالضربة القاضية

أسقط ماغوميدمراد خاساييف منافسه آرش مرداني بالضربة القاضية في فنون القتال المختلطة لوزن المتوسط.

في البداية، بحث الإيراني مرداني عن إسقاط الروسي الوافد الجديد على "ون"، لكن الأخير واجه محاولاته بكل قوة ثم اندفع للهجوم مستخدما اللكم والضرب.

عند علامة 4:25 سدد ركلة عالية أصابت رأس الإيراني وأسقطته على الأرض لينهي الحكم المواجهة في الجولة الأولى معلنا عن فوز مستحق لخاساييف الذي أوقف سلسلة من انتصارين متتالين لمرداني في ملعب لومبيني 2-1.

موريس بوليان يخضع فيليبي سيلفا

ظهر موريس بوليان بشكل مثالي في أول نزال له في "ون" بفوزه على البرازيلي سيلفا في فنون القتال المختلطة لوزن الذبابة.

احتاج المقاتل الأرميني البالغ من العمر 24 عاما لـ 4:25 من زمن الجولة الأولى ليطبق على حامل الحزام الأسود في الجوجيتسو بحركة خنق خلفي، ويحافظ على سجله الإجمالي النظيف 7-0.