7:ONE Friday Fights نجوم صاعدة تتوهّج في فنّ الأطراف الثمانية

من بين هؤلاء المواهب، نجح رامبوليك شور أجالابون ويودفوبا تور يوثا البالغين من العمر 19 عاماً في لفت الأنظار اليهما بفوز الأول بالضربة القاضية بينما أذاق الثاني الروسي غير المهزوم إلياس موساييف طعم الخسارة.

كما شهدت بقية المعارك في المواي تاي والفنون القتالية المختلطة، انتصارات حاسمة وضربات قاضية.

إليكم أبرز أحداث عرض 7ONE Friday Fights في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

رامبوليك يحسم الحدث الرئيسي بالضربة القاضية

أثار رامبوليك شور أجالابون إعجاب جمهور ملعب لومبيني بعد أن حسم صراعه ضد ثيراديت شور هاباياك في نزال المواي تاي عن فئة وزن غير المقيّد (64.86 كغ).

قدّم رامبوليك البالغ من العمر 19 عاماً أداء رائعاً ضد ثيراديت، 24 عاماً، في خلال جولة متقاربة نسبيا في المستوى.

لكن في وقت متقدم من المشهد الثاني للقتال، سدّد رامبوليك هوك يساري على الجسد ويمينية نحو رأس ثيردات ليسقطه أرضا معلنا فوزه بالضربة القاضية في أول نزال تحت راية "ون".

هزيمة بطل عالمي وفوز آخر

ألحق ريتناكا أور بور جور ناخونبانوم الهزيمة ببطل العالم في المواي تاي في ملعب "راجادامنيرن" ريتيديت كياتسونغريت.

بعد نزال ناري عن فئة وزن غير المقيّد (53.52 كغ)، انتزع ريتناكا فوزا حاسما بقرار منقسم محققاً بذلك باكورة انتصاراته في بطولة "ون".

على عكس كياتسونغريت، خرج كونغشاي شانايدونموانغ، وهو أيضاً بطل عالم في المواي تاي في ملعب "راجادامنيرن"، فائزا في معركته في وزن القشة ضد شالامخاو بك.ساينشاي.

تبادل المقاتلان اللكمات والركلات والضربات بالمرفق قبل أن يحسم قرار الإجماع الفوز لكونغشاي بينما فشل شالامخاو في تحقيق فوز ثانٍ في بطولة "ون".

وفي مواجهة أخرى، استمتع جمهور بمعركة هجومية في وزن غير مقيّد (51.25 كغ) بين ساغاينغارم جيتموانيون وبيتبانراي سينغا ماوين. المقاتلان كانا بمثابة آلتين لا تتوقفان عن الضرب واللكم.

في نهاية الجولات الثلاث الشيّقة، حصل بيتبانراي سينغا ماوين على اجماع الحكام ليحصد انتصاراً مهما بعد خسارته في المواجهة الإفتتاحية أمام خونسوكليك أوفابومديكسين.

موهبة تايلاندية تذيق الروسي موساييف مرارة الهزيمة

في أكثر معارك عرض 7ONE Friday Fights شراسة، كشف التايلاندي يودفوبا تور يوثا عن موهبة قتالية مذهلة في نزاله الأول ببطولة "ون".

خرج يودفوبا تور منتصراً بقرار الإجماع من معركته في وزن الديك، ليذيق الروسي غير المهزوم إلياس موساييف طعم الخسارة.

طيلة النزال، أظهر اللاعب الشاب 19 عاماً عن شجاعة لا توصف، واستخدم جميع أنواع الركل واللكم والمرفقين للوقوف ندا صلبا أمام خصمه الروسي الذي فشل في تحقيق فوزه الثاني.

كان موساييف هزم بانريت لوكجاومايسايواري بضربة قاضية سدّدها بيده اليسرى في نزاله الأول خلال عرض ONE Friday Fights 3.

بعد ثلاث جولات نارية، انتصر سامينغدام لوكسوان في نزال مواي تاي لوزن الذبابة بإجماع الحكام الثلاثة على الأوزبكي شاخريور جوراييف.

سجل سامينغدام شور أجالابون بداية مثالية في "ون"بعد اسقاط خصمه بالضربة القاضية في الثواني الأولى من بداية الجولة الثانية في معركة وزن غير مقيّد (59.87 كغ).

في مواي تاي السيدات، وجهت البريطانية ليزا بريرلي هووك يساري لتفوز بالضربة القاضية على التايلاندية رونغنابا بور موانغبيتك عند 1:09 بالجولة الأولى من معركة وزن غير مقيّد (49.89 كغ).

ومقابل فوزها المذهل الأول في "ون"، حصلت المقاتلة البريطانية، 32 عاماً، على مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار.

رغم تعرضها لهجوم شرس في بداية معركة وزن القشة، آمنت البرازيلية يولاي ألفيس بحظوظها لتنتزع في الأخير انتصارا صعبا بقرار منقسم على حساب التايلاندية كوانجاي سور تاوانرونغ.

معركة الوزن الثقيل تنتهي في ثوانٍ

جلبت ثلاثة نزالات في الفنون القتالية المختلطة نكهة مختلفة للعرض الذي نالت فيه نزالات المواي تاي حصة الأسد في العرض.

في نزال أمريكي بامتيازعن فئة وزن الثقيل، حسم لورانس فيليبس الأمور بسرعة أمام بن باركر برمية عنيفة هزت حلبة ملعب لومبيني.

منذ دق جرس البداية، هاجم لورانس خصمه بركلة عالية يمينية نحو الجسد ثم مسكه ورفعه عالياً قبل أن يلقي به بقوة على الأرض منهياً المعركة بالضربة القاضية في 18 ثانية فقط.

عن فئة وزن المتوسط، استفاد الإيراني آرش مرداني من مهاراته في المصارعة ليكسب معركته ضد الأوزبكي مامورجون حميدوف، 25 عاماً.

إثر ثلاث جولات من القتال الأرضي، أجمع الحكام الثلاث على تفوق مرداني الذي أمضى على انتصاره الثاني على التوالي في بطولة "ون".

وكان المصارع الإيراني تغلب في نزاله الأول على الأسترالي غاري غريش فيONE Friday Fights 2.

بفوزها على الفرنسية سوريس مانفريدي بحركة خنق المقصلة عند 4:12 من زمن الجولة الأولى، تمضي الكورية الجنوبية سو يول كيم قدما في بطولة "ون" بتحقيقها الفوز الثالث لها على التوالي في فئة وزن الذرة.

