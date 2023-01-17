5 خلاصات من عرض بطولة "ون" ONE Fight Night 6

ثلاث معارك على اللقب العالمي تصدرت النزالات الثمانية في العرض المثير الذي شهد تتويج بطلين عالميين جديدين بينما نجح نجم آخر في الحفاظ على حزامه الذهبي.

إليكم أبرز خمس خلاصات رئيسية من عرض ONE Fight Night 6:

قبضة ألازوف المذهلة تطفئ توهّج سوبربون

في معركة لقب بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، قدّم الأذربيجاني-البيلاروسي، تشينغيز ألازوف، عرضاً قوياً مكّنه من انتزاع الحزام الذهبي من البطل التايلاندي سوبربون سينغا ماوين.

منذ جرس الافتتاح، أظهر المقاتل، البالغ من العمر 29 عاماً، عن إقدام وشجاعة كبيرين. ضغط على سوبربون حامل اللقب، وأفقده توازنه وأبقاه عاجزاً عن الدخول في إيقاع المواجهة.

إحدى اللكمات القاسية من ألازوف نالت من حامل اللقب وأسقطته على الأرض. وقف سوبربون على قدميه لكنه لم يصمد طويلاً إذ تلقى لكمة ثانية استدعت الحكم للعد لثمانية.

شعر ألازوف الثائر أنّ النصر بات قريباً، فهاجم منافسه بشراسة ووجّه له يمينية مدمرة ليحصل على نهاية مذهلة بالضربة القاضية وعلى مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي من رئيس "ون" التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها شاتري سيتيودتونغ.

بهذا النصر المبهر، رفع "تشينغا" سجله الاحترافي الإجمالي المذهل إلى (60-5-1)، وتُوّج كبطل جديد لفئة وزن الريشة.

رودتانغ وسوبرلك في طريقهما للصدام في وزن الذبابة

استحوذ سوبرلك كياتمو على لقب "ون" العالمي الشاغر في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة بعد انتصاره بقرار الإجماع على حساب دانيال بويرتاس.

البطل الجديد رحبّ بتحدّي جميع المنافسين، بما فيهم بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة رودتانغ جيتموانيون الفائز بمعركته في الكيك بوكسينغ ضد الصيني جيدو ييبو.

منذ انضمامهما إلى "ون"، كان نجما وزن الذبابة كياتمو وجيتموانيون دوماً في مسار تصادمي، وبعد عرض ONE Fight Night 6، يبدو أنهما يتّجهان للصدام في عام 2023 سواء كان ذلك بقواعد الكيك بوكسينغ أو المواي تاي أو القواعد المختلطة.

المواجهة المحتملة بين اثنين من أخطر المهاجمين في فنون القتال قد تكون واحدة من أكثر المعارك المنتظرة من طرف مشجعي فنون القتال عبر العالم.

تهديد موسوميشي أمر صعب

حافظ بطل العالم لمصارعة الإخضاع في وزن الذبابة، ميكي موسوميشي، على حزامه الذهبي بفوزه بالإجماع على المنغولي غانتومور باياندورين.

على الرغم من أنه لم يحصل على الإخضاع الذي كان يأمل فيه، إلا أن الأمريكي الملقب بـ "دارث ريغاتوني"، كان وفيا لسمعته الهجومية، وحاول ايقاع خصمه في مصيدته المعروفة باسم "قفل ميكي" وهي المسك بكعب الخصم واخضاعه.

طيلة 10 دقائق وهي مدة النزال المكوّن من جولة واحدة، صمد المنغولي وتفادى مصيدة بطل العالم في الجوجيتسو خمس مرات الذي خرج فائزا في محاولة الدفاع الأولى عن لقبه.

حاليا، يبدو أن تهديد البطل الأمريكي البالغ من العمر 26 عاما، مهمة صعبة لكنها قد لا تكون مستحيلة مع ظهور منافسين جدد يطمحون للإطاحة بابن مدينة نيوجيرسي.

ضربة قاضية و 50 ألف دولار

سيطر بطل العالم السابق للوزن المتوسط والوزن الثقيل الخفيف، أونغ لا نسانغ، على جيلبرتو "جيبا" غالفاو من البداية إلى النهاية في مسابقة الفنون القتالية المختلطة للوزن غير المقيّد (97.5 كغ).

لم يحتج العملاق أونغ لا نسانغ سوى لدقيقة ونصف للفوز بمعركته ضدّ البرازيلي الذي تلقى وابلا من الضربات العنيفة والمباشرة مما أجبرت الحكم على إنهاء النزال سريعا.

هذا الأداء المهيمن لممثل فريق" كيل كليف أف سي"، منحه مكافأة بقيمة 50 ألف دولار، كما بيّن جاهزيته لمواجهة جميع المنافسين هذا العام. وهو ما أكده لا نسانغ عندما سئل عمّن يريد مواجهته في المستقبل القريب، فأجاب بقوله: "أي شخص. لا يهم. أنا هنا في بطولة "ون" لأقاتل.

عودة موفّقة لستامب إلى الكيك بوكسينغ

في معركة تايلاندية خالصة في الكيك بوكسينغ لوزن القشة، حققت ستامب فيرتكس فوزا صعبا بقرار منقسم على مواطنتها آنا جارونساك.

المواجهة كانت نارية بين المقاتلتين اللتين تبادلا طيلة الجولات الثلاث الضربات والركلات العنيفة.

أظهرت جارونساك البالغة من العمر 19 عاما شجاعة كبيرة وندية لكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق النصر، الذي كان من نصيب بطلة العالم السابقة في الكيك بوكسينغ والمواي.

لقد كان مقررا أن تلتقي فيرتكس ضد البطلة الجزائرية الفرنسية أنيسة مكسن في قتال بقواعد مختلطة، لكن الأخيرة غابت عن اختبار قياس الوزن والسوائل.