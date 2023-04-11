5 حقائق عن نجم فنون القتال المختلطة ديميتريوس جونسون

لا يوجد سرّ عظيم وراء نجاح بطل العالم لوزن الذبابة بل هناك عمل جاد وإيمان واثق بالقدرات إلى جانب وجود سيدتان مهمتان في حياته هما والدته الصمّاء الملهمة وزوجته الداعمة.

فجر السبت في 6 أيار/مايو، يأمل جونسون في انتصار جديد عندما يدافع عن حزامه الذهبي ضد أدريانو مورايس في مواجهتهما الثالثة في عرض ONE Fight Night 10 على الأراضي الأمريكية.

في التالي 5 حقائق حول أيقونة الفنون القتالية المختلطة أكبر مرشح للخروج منتصرا من حلبة "فيرست بنك سنتر" بمدينة كولورادو.

1. أعظم بطل عالمي على الإطلاق

منذ عام 2012، بات "مايتي ماوس" أبرز مقاتل في تاريخ الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الذبابة ونجح في الحفاظ على مكانته في القمّة حتى عند انضمامه لبطولة "ون".

استمر جونسون في سلسلة قياسيّة من الهيمنة المطلقة حتى يومنا هذا. دافع بنجاح عن الحزام 11 مرة متتالية، وهو رقم قياسي غير مسبوق في هذه الرياضة.

خاض الأمريكي ابن الـ 36 عاماً ثلاثة نزالات في "ون"، فاز خلالها بالجائزة الكبرى عن فئة وزن الذبابة، ثم انتزع لقب بطولة العالم من أدريانو مورايس العام الماضي.

لذلك، يُعتبر ديميتريوس جونسون الأفضل على مر العصور (GOAT) في الفنون القتالية المختلطة.

2. طفولة صعبة

لم يعش "ماتي ماوس" طفولة سهلة، فقد ولد قبل شهرين من المرحلة الطبيعية للولادة وعاش مع والدته الصماء وزوج أمّه المسيء.

بدأ جونسون العمل في الـ14 من عمره، وخاض تجارب وظيفية عدة لجمع المال الكافي للاستمرار في تحقيق طموحاته في الرياضات القتالية.

لم يتوقّف ابن ولاية كنتاكي عن العمل في المطاعم ومصانع البناء، إلى أن فاز بأول بطولة عالمية في "يو أف سي"، ومن ثم انطلق نحو النجومية.

3. لقب "مايتي ماوس"

قليل من الرياضيين في فنون القتال المختلطة لديهم لقب أكثر ملاءمة من ديمتريوس "مايتي ماوس" جونسون.

الأمريكي قصير القامة (160 سنتيمتراً)، أظهر طوال حياته المهنية روحا قتالية وعزيمة لا تقهر عندما تنافس ضد مقاتلين أكبر وأقوى منه في قسم وزن الديك.

حتى بعد انتقاله إلى وزن الذبابة، لم تعق مشكلة طول القامة البطل الخارق لاظهار مهاراته وقوة شخصيته بما يكفي للتغلب على الشدائد، حيث ارتقى في التصنيفات وأصبح أحد أعظم المقاتلين في فئته.

4. زوجة داعمة وأمّ "صمّاء" ملهمة

تعدّ العائلة أحد المفاتيح الأساسية في نجاح جونسون المهني الباهر في فنون القتال المختلطة وأبرز الداعمين له للبقاء في القمة.

استلهم جونسون من والدته كارين الإصرار والعزيمة لأجل مطاردة أحلامه.

رغم أنها صمّاء، إلا أن والدة جونسون بذلت قصارى جهدها لمنح أطفالها طفولة طبيعية حيث عملت في أماكن عدة لتغطية الحاجيات اليومية لأسرتها.

حين كبر علم "مايتي ماوس" أن أمّه تعاني من إعاقة سمعية لكن مشاهدة إصرارها حفزه كثيرا لبلوغ درجات عليا في مسيرته الإحترافية.

إلى جانب أمّه، تعتبر الزوجة ديستيني إحدى الركائز الأساسية الداعمة في حياة ديميتيرويس العادية أو في مسيرته الأسطورية في الفنون القتالية المختلطة.

العلاقة المتينة بين الزوجين تمتد لأكثر من 15 عاماً أي منذ كانا يعملان جنبا إلى جنب في مطعم "ريد لوبستر"، لتستمر في النمو وتكون دافعا كبيرا للوصول إلى القمة.

5. شغف بالألعاب الإلكترونية

يعلم ملك وزن الذبابة في "ون" أن مسيرته في فنون القتال المختلطة لن تطول كثيرا لذلك خطّط لمرحلة ما بعد إعتزاله من خلال إنشاء مشروع تجاري خاص.

يولي جونسون اهتماما بأعماله الخاصة حيث يمتلك علامة تجارية في الألعاب الإلكترونية تسمى "مايتي غيمينغ" (Mighty Gaming) وهي مختصة في نشر الفيديوهات وصناعة محتوى يتواصل من خلاله مع جمهوره.

