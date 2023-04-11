5 حقائق عن بطل الفنون القتالية السويدي زيبازتيان كاديستام

فجر السبت 6 مايو/ أيار المقبل، ستتاح الفرصة أمام "ذا بانديت" (أي "قاطع الطريق") لرفع سجله المذهل من الضربات القاضية خلال العرض الأول التي تقيمه المنظمة على الأراضي الأمريكية جونسون ضد مواريس في ONE Fight Night 10.

إليك خمس حقائق حول "قاطع الطريق" السويدي مرعب الخصوم.

1. مقاتل يثير الخوف في المنظمة

بالإضافة إلى امتلاكه معدل إنهاء بنسبة 93 % خلال مسيرته في فنون القتال المختلطة، حقق السترايكر السويدي المتمرس انتصاراته الستة في "ون" عبر الضربة القاضية والضربة القاضية التقينة.

في المقابل لم يتعرض المقاتل الصلب سوى لأربعة هزائم جاءت واحدة بالضربة القاضية التقنية وأخرى عبر الإخضاع واثنتين عبر قرار الإجماع.

لا مجال للشكّ أن كاديستام، 32 عاما، يهدف إلى الحفاظ على هذا النهج في الظهور التاريخي الأول لبطولة "ون" على الأراضي الأمريكية.

2. أول انتصار مذهل في بطولة "ون"

ظهر النجم السويدي لأول مرة في ONE: DYNASTY OF HEROES في أيار/ مايو 2017، وسجل أحد أكثر الانتصارات المذهلة على الإطلاق.

على مدار جولتين ونصف، وجد كاديستام نفسه محاصرا بهجمات عنيفة سواء على الأرض أو القدمين من المقاتل المخضرم لويس سانتوس وكان يسير في طريقه لخسارة المعركة بقرار الحكام.

لكن في منتصف المشهد الأخير، رمى السويدي ركبتيه القاسيتين على رأس البرازيلي ليأمّن نهاية صادمة بالضربة القاضية أكسبته مكانة بين نخبة وزن الوسط.

3. الفوز بلقب بطولة العالم في فئته

في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، أتيحت لكاديستام فرصة ذهبية لقتال أخصائي المصارعة الذي لم يهزم آنذاك تايلر ماغواير على لقب "ون" العالمي الشاغر لوزن الوسط.

بعد أربع جولات من القتال عالي الوتيرة، أثبت السويدي أنه محارب خطير وعند دخوله الجولة الأخيرة كان عازما على ضرب خصمه الأمريكي.

قبل نهاية المعركة بثوان معدودة أطلق كاديستام لكمة يمينية ضخمة طرحت منافسه على الأرض لينهي بذلك الصراع المثير على اللقب العالمي لمصلحته.

لم تضمن الضربة القاضية مكانة لزيبازتيان في تاريخ "ون" فحسب، بل ضمنت أيضا بقاءه تحت أضواء الشهرة لسنوات أخرى.

4. قوّة اللكمات الإرتجاجية

توّج كاديستام بعض عروضه بالضربة القاضية في اللحظات الأخيرة من القتال، لكنه يمثل أيضا تهديدا خطيرا منذ بداية النزال.

في شباط/ فبراير 2022، احتاج إلى أقل من دقيقيتن لإنهاء البرازيلي البارز فالمير دا سيلفا، مستخدما قوته في اللكم الارتجاجي منذ جرس الافتتاح.

كما قام المقاتل، البالغ من العمر 32 عاماً، بتفجير خصمه المولدافي يوري لابيكوس في 57 ثانية من زمن الجولة الأولى.

الضربتان القاضيتان بدأ بهما كاديستام سلسلة انتصاريين متتاليين في معركتيه الأخريتين والتي سيجلبها معه في معركته يوم 5 أيار/ مايو ضد سولديتش.

5. كبوة بطل

بعد أن خسر لقبه العالمي لصالح كيامريان عباسوف في عام 2019، عاش كاديستام وقتا عصيبا جدا في حياته الشخصية. لم يكن يرغب في مغادرة منزله وقال: "كنت حقاً في وضع ذهني سيء. كنت أعاني من القلق والاكتئاب".

لم تكن الخسائر متساوية بالنسبة للسويدي، الذي لحسن الحظ كسب معركته الداخلية بينه وبين ذاته سريعا وعاد إلى المسار الصحيح عقليا بعد أكثر اللحظات تحديا