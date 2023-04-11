5 حقائق عن الظاهرة الكرواتية روبرتو سولديتش

يأمل الكرواتي، المُلقّب بـ"روبوكوب"، في تحقيق أوّل انتصار له في أكبر منظمة قتال في العالم عندما يواجه بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة للوزن الوسط زيبازتيان كاديستام.

في التالي 5 حقائق عليك معرفتها عن أحد أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة.

1. مسيرة مبكّرة في الرياضات القتالية

بدأ سولديتش مسيرة مبكرة في الرياضات القتالية، ففي سن الـ 15 عاما مارس رياضة الجودو واكتسب مهاراتها ثم بعد نحو عام تقريبا انتقل إلى تدريبات الملاكمة.

رغم ميله الشديد للمصارعة، أبلى روبوكوب أي "الشرطي الآلي" البلاء الحسن في رياضة الفن النبيل.

حقق مسيرة مثالية كملاكم محترف 4-0، ويجب أن تساعده يداه الثقيلتان في ظهوره الثاني في "ون" ضد المقاتل العنيد زيبازتيان.

2. بطل عالمي عن فئتين

قبل انضمامه لبطولة "ون"، بسط سولديتش، البالغ من العمر 28 عاماً، سيطرته على مشهد الفنون القتالية المختلطة في أوروبا، حيث فاز بالعديد من الألقاب المرموقة.

أصبح بطل العالم في منظمة KSW الأوروبية الشهيرة عن فئتي وزن الوسط والمتوسط. أما اليوم، يمتلك المقاتل القوي سجلاً قتالياً مميزاً يتضمّن 20 فوزاً منهم 17 عن طريق الضربة القاضية.

3. قدرة هائلة على إنهاء منافسيه

إن الشيء الأكثر إثارة في النجم سولديتش هو قدرته المذهلة على إنهاء خصومه.

أنهى الكرواتي القوي 18 من 20 انتصاراً في فنون القتال المختلطة وجاءت 17 منها بالضربة القاضية.

إذا ما أتيحت له الفرصة سيسدد لكماته بسرعة فائقة وغضب شديد. سجل 10 ضربات قاضية في الجولة الأولى، لكنه يستطيع أن يقاتل بنفس الوتيرة في بقية الجولات، مما يجعله خطيرا من جرس البداية إلى النهاية.

4. اختيار "ون" دون غيرها من المنظمات القتالية

حاولت عدة بطولات رائدة في فنون القتال المختلطة من مختلف أنحاء العالم كسب ودّ سولديتش بغرض القتال تحت رايتها.

لكن ممثل فريق UFD Gym اختار "ون" لأنه ببساطة كان يبحث عن أصعب التحديات، مستشهدا بأبطال عالميين من الولايات المتحدة فشلوا في سعيهم للحصول على الذهب.

الآن، يأمل سلوديتش في كسب التحدي ضد البطل السويدي لرسم أوّل خطوة على الطريق نحو أحد ألقاب "ون" العالمية.

5. وُلد في الحرب

يعرف عن سولديتش أنه مقاتل شرس وشجاع وهي ميزات اكتسبها من موطنه الأصلي البوسنة والهرسك الذي عاش ويلات الحروب لسنوات.

عام 1995، وُلد سولديتش في بلدة فيتيس البوسنية ، بينما كانت حرب البوسنة لا تزال مستعرة والجميع واجه الموت في الخطوط الأولى بما فيهم والده.

لا يتذكر روبرتو تفاصيل أهوال الحرب، لكنه أصبح مثل أفراد شعبه وعائلته لديه قلب شجاع جعله يشق طريقه دون خوف وتردد في عالم يحكمه القوي والموهوب.

اليوم، يتمنى سولديتش أن ينطلق في صناعة إرثه عبر الفوز بلقب عالمي في بطولة "ون" ليثبت لشعبه أنّ الانتقال من العدم إلى القمة ليس مستحيلا لمن أراد ذلك.