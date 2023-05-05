5 أسباب لمشاهدة نزال ديمتيريوس جونسون وأدريانو مورايس

المواجهة الثالثة بين الرجلين على اللقب العالمي لفنون القتال المختلطة في وزن الذبابة ينظر إليها على أنها الأكبر والأكثر ترقبا في تاريخ بطولة "ون".

إليك خمسة أسباب تدفعك لمشاهدة هذا النزال الملحمي بين غريمين لدودين يسعيان لحسم نزالهما الثالث.

1. مواجهة ثالثة ملحمية

ينظر الكثيرون إلى المواجهة الثالثة بين جونسون ومورايس أنها أكبر معركة على اللقب العالمي في تاريخ "ون" لحد الآن.

مع تحقيق المقاتلين لانتصارين مدمرين على بعضهما البعض بالضربة القاضية، ورغبتهما في وضع حد لهذا التنافس الملحمي مرة واحدة وإلى الأبد، يتوقع قتالا غاضبا ومحتدما من البداية وإلى النهاية.

الأمريكي المتمرس يسعى للدفاع عن لقبه على أرضه وبين جماهيره، بينما يرغب البرازيلي الخطير في استعادة الحزام الذهبي وكسر شوكة الأسطورة الأمريكية.

2. فضّ الاشتباك وتأكيد التفوّق

بعد فوز كل من المقاتلين في نزال واحد سابقا، يستعدّ الثنائي لحسم صراعهما الثالث وتأكيد التفوّق على حلبة "فيرست بنك سنتر" في ولاية كولورادو.

في المعركة الأولى في نيسان/أبريل عام 2021، أطاح البرازيلي مورايس بالأسطورة الأمريكية بضربة ركبة قاضية.

لكن في مباراة العودة، نجح "مايتي ماوس" في معادلة النتيجة بركبة طائرة مثيرة وانتزع لقب بطولة العالم.

النزال الثالث قد يكون مشابها للمواجهتين السابقتين من حيث القتالية العالية وربما يشهد أيضا هزيمة أحدهما بضربة ركبة أخرى.

3. جونسون لتكريس مكانته كأفضل مقاتل في العالم

يعتبر الكثيرون أن ديميتريوس جونسون أعظم المقاتلين على مرّ العصور في فئة وزن الذبابة. الأمريكي لديه سجل لا يشقّ له غبار في فنون القتال المختلطة (24-4-1).

"مايتي ماوس" يتميز بصفات قتالية ذات مستوى عالمي يجمع فيها بين الكيك بوكسينغ والمصارعة ومصارعة الإخضاع.

بفضل هذا المزيج من المهارات، يمكن لحامل الرقم القياسي في عدد المرات التي دافع فيها عن حزامه الذهبي (11 مرة)، التغلب على خصومه بطرق مختلفة وحاسمة.

جونسون البالغ من العمر 36 عاماً، لديه جميع الأدوات اللازمة ليحتفظ بلقبه ويكرّس مكانته كأفضل مقاتل في العالم عن فئته.

4. خطورة أدريانو مورايس

بسجله الإجمالي 20-4 في فنون القتال المختلطة، يعتبر أدريانو مورايس الملقب بـ "ميكينيو"، أحد أخطر المهاجمين في وزن الذبابة وهو الرجل الرجل الوحيد الذي أذاق جونسون طعم الخسارة بالضربة القاضية.

منذ انضمامه إلى بطولة "ون" في العام 2013، انتصر البرازيلي في 10 معارك كما عزز مكانته كواحد من أكثر أبطال العالم تتويجًا في تاريخ المنظمة بفوزه للمرة الثامنة بلقب بطولة العالم عن فئة وزن الذبابة، والذي انتزعه منه لاحقا منافسه المقبل جونسون.

5. نهاية درامية أخرى متوقعة

بالنظر إلى مستوى القتال العالي في النزالين السابقين، يترقّب جمهور فنون القتال عبر العالم نزالا مشتعلا بين مورايس وجونسون من البداية وحتى قرع جرس النهاية.



عانى كلا المقاتلين من لحظات صعبة ودرامية في المواجهتين السابقتين بينهما. في المعركة الأولى هزم مواريس خصمه الأمريكي بضربة ركبة قاضية عند 2:24 من زمن الجولة الثانية محافظا على لقبه.

في نزال العودة عام 2022، انتقم جونسون من النجم البرازيلي بطريقة مشابهة تمثلت بضربة طائرة سدّدها بالركبة عند 3:50 من الجولة الرابعة وجرّده من الحزام الذهبي.

